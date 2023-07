‘Hells Angel claimt helft eigendom voormalige seksclub Yab Yum’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Hells Angel Harrie Stoeltie eist donderdag voor de rechtbank de helft van het eigendomsrecht van de voormalige Amsterdamse seksclub Yab Yum. Hij stelt dat hij hiervoor wel betaalde, maar nooit officieel als mede-eigenaar is geregistreerd, omdat hij een strafblad had en lid was van de vervolgde motorclub. Dit schrijft De Telegraaf.

Officieel

De rechtbank hoort donderdag 7 getuigen in de zaak rond de legendarische club Yab Yum. In deze zaak stelt de Hells Angel Harrie Stoeltie dat hij voor 50% eigenaar is van de club, maar dat hij dat nooit officieel kon zijn, in verband met zijn criminele verleden. Dat schrijft verslaggever Mascha de Jong van De Telegraaf op Twitter, vanuit de rechtszaal.

De zaak wordt gevoerd, omdat mede-eigenaar Hennie Vittali het eigendom van Stoeltie inmiddels ontkent.

Bedreigd

Stoeltie vertelt dat Yab Yum aan hem en Vittali aangeboden werd, nadat de oprichter en eigenaar Theo Heuft werd bedreigd door de criminelen Sam Klepper en John Mieremet. In die jaren gevreesd om hun geweldsgebruik.

Na te hebben gesproken met Klepper, namen Stoeltie en ondernemer Hennie Vittali -van parenclub Paradise in Amsterdam-Noord- samen de club over. Stoeltie wilde hierover ‘geen gezeik’ en ging daarom in onderhandeling met Klepper.

Stoeltie vertelde de rechtbank vanmorgen dat hij een half miljoen cash aan Klepper betaalde en 400 kilo hasj á 2000 gulden per kilo. ‘Daarmee moest het af zijn.’

Afbetalen

Stoeltie en Vittali betaalden vervolgens voor de club zelf ieder 1 miljoen aan Heuft. De resterende 8 miljoen zouden zij afbetalen.

Stoeltie werd niet op het eigendomspapier van YabYum gezet. Stoeltie: ‘Ik had een strafblad van hier tot Tokyo, ben Hells Angel. Het kon niet. De afspraken die wij hebben gemaakt waren niet op mijn naam, op advies van Heuft.’

Hennie Vittali is de zwager van Stoeltie. Hij werd eerder vervolgd voor witwassen door justitie, voor nep-leningen die hij in de jaren tachtig zou hebben aangenomen van een drugscrimineel om zijn parenclub mee te financieren. De rechtbank zag toen geen bewijs van mogelijke betrokkenheid van Vittali bij de bedreiging van Theo Heuft, in de overname van de Yab Yum.

De Yab Yum werd in 2008 al gesloten door de toenmalige burgemeester Eberhard van der Laan, vanwege bezorgdheid over criminele inmenging.

De zaak zal in de loop van donderdag worden vervolgd.