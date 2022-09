Amsterdamse drillrappers in hoger beroep vrijgesproken van opruiing

Connect on Linked in

Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep de twee Amsterdamse drillrappers Diego M., alias Biggskaki (24) en Jordan S., alias Jorra (28) vrijgesproken van opruiing in de muziekvideo Intensive Care die zij maakten in april 2020. In november vorig jaar werden de twee mannen door de rechtbank veroordeeld tot 100 uur taakstraf vanwege opruiing. Het Openbaar Ministerie had 180 uur taakstraf geëist.

De rechtbank en het OM waren van mening dat de rapteksten en het tonen van bepaalde gebaren en nepvuurwapens opruiend waren in de context van toenemend vuurwapengebruik onder jongeren en de drillrapscene in Nederland.

‘Opps’

In de videoclip Intensive Care rappen Biggskaki en Jorra over hun rivalen (‘opps’) die met de dood worden bedreigd. Ook rappen ze onder meer over vuurwapens, geweld en drugs. Bij de teksten wordt door de twee mannen onder meer een horizontale beweging langs de keel gemaakt en ook worden er nepvuurwapens getoond. Uiteindelijk is er een kort fragment van de video op de Instagrampagina van één van de mannen geplaatst. De volledige video staat op YouTube.

Geweldsverheerlijking

De rechtbank zag het als een groot risico dat de videoclip die op sociale media is verspreid met name jongeren ertoe beweegt een eigen vuurwapen aan te schaffen. Hoewel er op internet ernstigere drillrapvideo’s te vinden zijn, waarin specifiek wordt aangezet tot het plegen van geweld tegen expliciet genoemde personen/groepen, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het maken en plaatsen van de videoclip door de twee Amsterdamse drillrappers aanvaardbaar is.

‘Het oproepen tot en verheerlijken van geweld door het bedreigen van rivaliserende groepen en het tonen van wapens alsof dat normaal is, zoals dat in drillrap wordt gedaan, is onacceptabel en zorgwekkend.’

Oordeel hof

Het hof is echter van oordeel dat niet uit de letterlijke uitlatingen in de video Intensive Care en evenmin uit de context van de gebaren en de getoonde nepvuurwapens kan worden afgeleid dat de mannen anderen tot enig strafbaar feit wilden aanzetten. De mannen rappen eerder over hun eigen ervaringen, gevoelens, wensen en fantasieën. Dat doen zij grotendeels in de eerste persoon enkelvoud of meervoud (‘ik’ en ‘we’), terwijl de genoemde ‘opps’ evenmin concrete tegenstanders of doelwit zijn.

Geldboete

Biggskaki en Jorra zijn beiden wel veroordeeld voor het bezit van een nepvuurwapen in de muziekvideo. Daarvoor kregen zij een geldboete van 550 euro. Tegen de vrijspraak van opruiing door het hof is door het OM geen cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Daarmee zijn de uitspraken van het hof definitief.

Het hof deed overigens al op 25 augustus uitspraak in hoger beroep, maar het nieuwsbericht werd vrijdag geplaatst.