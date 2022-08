‘Amsterdamse meisjes in Antwerpen: we zijn erin geluisd’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Twee Nederlandse meisjes die vorige week samen met drie jongens werden opgepakt in Berchem, bij Antwerpen, zeggen niets van een aanslag te weten. Volgens het Algemeen Dagblad hebben de twee verklaard dat ze gingen feesten in Antwerpen. De Belgische justitie denkt dat de vijf een aanslag wilden uitvoeren. Ze moeten van de raadkamer van de Antwerpse rechtbank nog zeker een maand in voorlopige hechtenis blijven.

Kalasjnikov

De verdachten zijn drie jongens van 18 en 20 jaar en twee meisjes van 18 en 19 jaar, allen uit Amsterdam. De mannen zijn van Antilliaanse en Surinaamse afkomst. Zij hebben tot nu toe gezwegen.

De Antwerpse politie vond hun VW Golf verdacht omdat die tegen de rijrichting in parkeerde, op een nacht om 02.30. In de auto lag een gebruiksklare Kalasjnikov, een lader voor een pistool en een kogelwerend vest.

Meegevraagd

De twee meisjes stellen nu dat ze erin zijn geluisd. Eén van de jongens had een vriendin meegevraagd die een vriendin had meegevraagd.

De raadkamer verlengde maandagmiddag ook de hechtenis van twee andere gewapende Nederlanders (18 en 20 jaar) die vorige week dinsdag in Borgerhout waren gearresteerd. In hun auto werd eveneens een vuurwapen en materiaal voor het maken van een brandbom aangetroffen. Twee minderjarige verdachten van 17 jaar zijn in een gesloten instelling geplaatst.