Amsterdamse politie: zeer groot witwasnetwerk opgerold

De Amsterdamse politie heeft dinsdag 12 april tien mannen aangehouden die verdacht worden van ondergronds bankieren. Ze worden daarnaast verdacht van het op grote schaal geld witwassen, en van lidmaatschap van een criminele organisatie. De politie zegt transacties van tientallen miljoenen euro’s in contant geld en in bitcoins in beeld te hebben. Het onderzoek heeft te maken een eerdere inbeslagname van miljoenen euro’s en van 3.000 kilo cocaïne.

Eén familie

Op 12 april zijn op vijftien locaties in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Almere invallen gedaan. De verdachten variëren in leeftijd van 24 tot en met 60 jaar, en wonen in Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo. De mannen maken deel uit van één familie. Sinds afgelopen maandag zitten er nog zeven verdachten vast.

Op de verschillende locaties werd op de actiedag in totaal iets meer dan 1,4 miljoen euro cash inbeslaggenomen. Op meerdere plekken zijn verborgen ruimtes aangetroffen in meubels en auto’s.

Er zijn bij de actie 225 mensen van politie, Openbaar Ministerie, Douane, gemeente, RIEC en specialisten van Defensie ingezet. Over de actie is niet eerder door de politie bericht in het belang van het onderzoek.

De Kwakel

Het rechercheteam is begin 2020 met dit onderzoek begonnen. Er is is gebleken dat boodschappen- en sporttassen vol met veel cash geld werden verplaatst, onder meer in auto’s met een verborgen ruimte. Een pand in Amsterdam-Zuidoost vormde de “hoofdvestiging”, aldus de politie. De recherche denkt dat het geld dat de groep verplaatste afkomstig is uit de internationale drugshandel. Bij illegaal bankieren is het mogelijk geld af te dragen in Nederland en dat ergens in het buitenlands weer te ontvangen, bijvoorbeeld in cryptovaluta.

In september 2020 is al ingegrepen na een tassen-overdracht en werd vijf miljoen euro cash aangetroffen en in beslaggenomen. Eén van de verdachten in die zaak is Digennaro B. (25), zoon van Delano B. (55), een bekende naam in politieonderzoeken en het criminele milieu.

In een huis in De Kwakel werd in juni 2021 elf miljoen euro cash en 3.000 kilo cocaïne in beslaggenomen. In die zaak is Moekeesh “Mike” S. veroordeeld tot acht jaar cel. Hij was de bewoner van het huis.