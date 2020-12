‘Zoon bekende crimineel vervoerde 4,8 miljoen’

Connect on Linked in

De zoon van een bekende crimineel uit Amsterdam is verdachte van witwassen in de zaak van de ruim 4,8 miljoen euro cash die recent werd gevonden in een huis in Purmerend, aldus Het Parool. Het is Digennaro B. (25), zoon van Delano B. (55).

Sporttassen

Andere verdachten in de zaak zijn Joey H. (27) voormalig stiefzoon van een Amsterdamse volkszanger, Michael V. (48) en Francis B. (38). De vangst werd gedaan nadat op 23 september Digennaro B.en Francis B. werden gevolgd, onder meer door een politiehelikopter. Ze ontmoetten Michael V. (48). In diens Range Rover werden twee zwarte sporttassen en 6 shoppertassen gezet. Dat werd uiteindelijk allemaal een huis in Purmerend ingedragen. Toen een arrestatieteam die woning binnenviel was daar ook Joey H. aanwezig. In de tassen bleek 4.810.795 euro te zitten. Elders in het huis was nog 60.000 euro.

Tips

De recherche begon in maart een onderzoek, na anonieme tips die bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie waren binnengekomen. Een van de tips was dat Digennaro geld en drugs zou rijden voor de organisatie van zijn vader Delano, die bij de politie al langer bekend is om cocaïneverdenkingen.

De recherche luisterde Digennaro B. en Francis B. (38) af, onder meer met microfoons die in de auto van B. werd geplaatst. Ook werden gps-bakens en observatieteams ingezet. In een van de gesprekken ging het over tellen van geld, in andere over ‘overdrachten’.

De officier van justitie stelde op een voorbereidende zitting dat het groepje verdachten ‘een professionele club mensen’ vormde. In de zes maanden dat de politie hen observeerde leek men uitsluitend bezig te zijn met het vervoeren van drugs en/of geld, aldus officier van justitie.

Piet W.

Uit stukken van strafdossiers die Crimesite heeft ingezien komt de naam van Delano B. frequent voor. De politie rekende hem tot de contacten van Dino Soerel, en zijn naam viel later in de serie onderzoeken naar cocaïnehandel van de groep rond de Surinamer Piet W., die werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel (maar inmiddels weer op vrije voeten is).

Ook werd Delano B. door de politie in verband gebracht met het netwerk rond de in 2015 in Amsterdam vermoorde Mario Magan Tier, tegen wie het landelijk parket een paar jaar voor diens dood in 2015 een rechtszaak wegens cocaïnetransporten begon. Het kwam nooit tot een grote rechtszaak over cocaïnehandel tegen Delano B..