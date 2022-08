Analisten volgen ‘verdachte personen’ in havengebied

Connect on Linked in

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de IJmond en het Amsterdamse Westelijk Havengebied gebruikt worden door drugscriminelen. De politie heeft onvoldoende menskracht om effectief te controleren in dat grote gebied. Het Parool schrijft dat er een groep analisten uit opsporingsdiensten, havenbedrijf en de gemeente Amsterdam aan het werk is om te proberen zicht te krijgen op criminaliteit in het uitgestrekte Westelijk Havengebied. Ze combineren allerlei data om zo risicobedrijven te vinden die dan nader kunnen worden onderzocht.

Via de loodsen, kades en andere bedrijfsruimtes worden grote hoeveelheden goederen overgeslagen maar daarbij zijn ook criminele goederen- en geldstromen.

Het team werkt op signalen uit veld, bijvoorbeeld van beveiligingsbedrijven, die aangeven dat er mogelijk is iets mis is. Ze gebruiken eerst open bronnen zoals luchtfoto’s en bestuderen afgelegen plaatsen en vooral doodlopende straten. Verder kijken ze in de kamer van koophandel en de Basisadministratie Gebouwen (BAG) van de gemeente. Zo komt opvallende leegstand aan het licht, of activiteit op plekken waar formeel niets staat ingeschreven. Ook kan stroomgebruik van gebouwen worden vergeleken.

Al die informatie kan worden gecombineerd met politiedata uit de BVH (basisvoorziening handhaving) van de politie. In dat systeem noteren agenten incidenten, aangiftes, staandehoudingen, en informatie uit strafdossiers, met name informatie over personen, en vermoede criminelen. De BVH is niet gekoppeld maar de analisten kunnen wel beschikken over actuele datasets.

Ook gegevens over plaatsen waar risicoschepen afmeren die mogelijk drugs aan boord hebben worden gecombineerd met andere data, en afgebeeld op kaarten van het gebied.

Het team kan ook de bewegingen van “verdachte personen” volgen en in die kaarten laten zien. Zo is bijvoorbeeld te zien welke personen met antecedenten voor drugs of witwassen vaak in het gebied komen en bij welke bedrijven. Dat volgen van personen kan bijvoorbeeld aan de hand van slimme camera’s die nummerplaten herkennen.

Ten slotte worden data van de Financial Intelligence Unit (FIU) in de analyses betrokken. Verdachte transacties die op adressen in het havengebied zijn gedaan worden op de kaarten zichtbaar. Die transacties duiken vooral op in de kantoorgebouwen aan de zuidrand van het havengebied.