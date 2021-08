Cocaïne aan boord zeeschip in Amsterdam

Connect on Linked in

De FIOD heeft woensdag naar buiten gebracht dat er vorige week donderdag op een zeeschip in de Amsterdamse haven ongeveer 64 kilo cocaïne is gevonden. Dat gebeurde bij een controle door de Douane.

Soja

Het schip was afkomstig uit Brazilië en was geladen met soja en maïs. De drugs zat verstopt in rugzakken. Er zijn nog geen mensen aangehouden. De drugs zijn vernietigd. De zaak is overgedragen aan het HARC-team Amsterdam. Het HARC-team Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen FIOD en Douane. Het onderzoek staat onder leiding van het arrondissementsparket in Amsterdam.

IJmond

Het lijkt erop dat er het laatste jaar meer cocaïne via de IJmond Nederland binnenkomt. De Douane neemt regelmatig relatief kleine hoeveelheden in beslag. Hoeveel er dan ongestoord doorgaat is de grote vraag. Criminelen gebruiken kleinere zendingen vaak als test voor een nieuwe route voor cokesmokkel.

Dit jaar hielden de politie, gemeenten en verschillende andere overheidheidsdiensten gemeenschappelijke controles tegen de criminaliteit in het gebied.

