‘Havenmedewerker verdachte in cokezaak van 1,1 ton’

In de zaak van de ruim 1,1 ton cocaïne die half juli in de Amsterdamse haven werd ontdekt is een havenmedewerker verdacht. De man bediende de spoorbomen op het treinemplacement in het Westelijk Havengebied. Eerder werd al bekend dat er vier verdachten zijn aangehouden in verband met de vangst. NH Nieuws bericht dat het onderzoek in de zaak in november vorig jaar is begonnen.

Toen is er informatie binnengekomen bij de politie die inhield dat ‘grote Amsterdamse criminelen’ een lading cocaïne binnen zouden gaan brengen. In hoeverre de nu gearresteerde verdachten die grote criminelen betreffen is onduidelijk. De man die de spoorbomen bediende is een 29-jarige man uit de regio Alkmaar. De andere verdachten zijn de chauffeur van een vrachtwagen (55) uit Enkhuizen en twee mannen uit Purmerend.

Bij twee verdachten zouden tienduizenden euro’s cash zijn gevonden, en verder dure horloges en exclusief meubilair.

De container met drugs kwam van een schip dat in Rotterdam was aangekomen vanuit Cartagena in Colombia, en eerder Ecuador had aangedaan. Op 12 juli werd de container doorzocht. De lading was een hoeveelheid cacao waarin 1.120 kilo cocaïne verstopt zat.

De rechtbank besliste vrijdag dat de vier verdachten nog zeker drie maanden vast blijven zitten op verdenking van invoer van cocaïne.

De invoer via de IJmond en Amsterdam lijkt toe te nemen. Het aantal inbeslagnames van cocaïne neemt er de laatste jaren in ieder geval toe. Deze week nam de politie in Peru 700 kilo in beslag die op weg zou gaan naar Amsterdam.