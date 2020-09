Antwerpse burgemeester vreest drugsgeweld zoals in Nederland

Connect on Linked in

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever heeft zondag in een interview met ATV gereageerd op het drugsgeweld dat de havenstad teistert. Zaterdagavond vond het zoveelste geweldsincident plaats in Antwerpen toen een gevel in Deurne werd beschoten. Hij vreest voor een soortgelijke situatie als in Nederland. ‘De volgende stap is dat men begint te executeren, dat men familieleden begint te vermoorden, dat er vergismoorden gebeuren.’

Operatie Nachtwacht

Zaterdagavond rond 22.00 werd in de Palinckstraat in Deurne de voorgevel van een woning vier tot vijf keer beschoten. Dat gebeurde net voordat de tweede nacht van Operatie Nachtwacht van start ging. Operatie Nachtwacht is de veelbesproken veiligheidsactie van burgemeester Bart De Wever en korpschef Serge Muyters en moet het drugsgerelateerde geweld in bepaalde “gevoelige wijken” aan banden leggen.

Reeks aanslagen

De komende periode zullen elke dag ruim vijftig politiemensen patrouilleren in Deurne, Borgerhout en Antwerpen-Noord. De Wever noemt het ‘de grootste veiligheidsoperatie in Antwerpen sinds twintig jaar’. Dat gebeurt met onder meer Bearcats, speciale pantserwagens. De grootschalige actie volgt op een recente reeks beschietingen en granaataanslagen in Deurne-Noord. De geweldsincidenten zouden draaien om Mohamed “De Algerijn” C. (25). Volgens de Gazet van Antwerpen is eind juni geprobeerd deze Mohamed C. te ontvoeren omdat hij verantwoordelijk werd gehouden voor het verdwijnen van een grote partij cocaïne.

“Symptoombestrijding”

De Wever beseft in het interview met ATV dat de operatie “symptoombestrijding” is, maar zegt er wel bij dat de Antwerpse war on drugs een succes is. ‘Ik kan dat met cijfers aantonen. De misdaad is in Antwerpen enorm gedaald. Wij waren na Charleroi de onveiligste grootstad. Wij hebben ook meer dan 7.000 arrestaties in het drugsmilieu gedaan met de lokale politie. Maar natuurlijk: als het gerecht de capaciteit niet heeft om te volgen, is het dweilen met de kraan open.

Vergismoorden

De burgemeester haalt ook uit naar de druggebruikers en is “zeer bevreesd” voor de situatie zoals in Nederland. ‘Drugsgebruikers zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor geweld in onze straten. Als je wil weten waar we op af gaan, kijk dan naar Nederland. Dat geweld wordt steeds driester. De volgende stap is dat men begint te executeren, dat men familieleden begint te vermoorden, dat er vergismoorden gebeuren. Nederland is door het gedoogbeleid eigenlijk een narcostaat geworden.’