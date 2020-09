‘Poging ontvoering Antwerpen houdt verband met aanslagen’

Connect on Linked in

De reeks schietpartijen en explosies in de regio Antwerpen draait om een figuur uit het Antwerpse drugsmilieu die “De Algerijn” wordt genoemd. Volgens de Gazet van Antwerpen is eind juni geprobeerd deze Mohamed C. (25) te ontvoeren omdat hij verantwoordelijk werd gehouden voor het verdwijnen van een grote partij cocaïne.

Twee groepen

De aanslagen in Deurne en Borgerhout zouden een wraakoefening van De Algerijn zijn, zo meldden verschillende bronnen aan de krant. Twee Antwerps-Marokkaanse bendes hebben momenteel grote problemen met elkaar.

Aan de ene kant de groep rond Mohamed C., overigens van Algerijnse nationaliteit, en een groep uit Berchem en Antwerpen-Noord. Aan de andere kant de groep rond drugssmokkelaar Bali K., die een van de hoofdverdachten was in het onderzoek rond de corrupte douanier Tim Deelen.

Mohamed C. zou dit voorjaar een partij van 200 tot 300 kilo cocaïne uit een container hebben gehaald voor het netwerk waar ook Bali K. zich in beweegt. De cocaïne zou met een bestelwagen zijn ondergebracht in een garagebox. Toen de organisatie de miljoenenlading wil gaan ophalen was het weg.

De blokken met stempel “RM 035” zijn op de markt gekomen en Mohamed C. zou daarbij in beeld zijn gekomen. Mohamed C. ontkent via zijn advocaat de partij te hebben geript.

Eind juni probeerden Franse gangsters De Algerijn te ontvoeren. Hij kon wegkomen en achtervolgde daarna zijn belagers, die zich vastreden in het drukke verkeer op de Antwerpse Ring. De Fransen werden na verhoor weer vrijgelaten. C. zou naar Dubai zijn uitgeweken.

Granaataanslagen

In juni waren twee granaataanslagen tegen de familie B..gelieerd aan familie van de in Rotterdam geliquideerde Samir El Bertali. Eind augustus was er een aanslag op de familie J. in de Borgerhoutse Beukenstraat. Daarna is het de beurt aan de familie I., ook in Borgerhout. Vervolgens ontploft een handgranaat in de De Gryspeerstraat in Deurne, waar de familie El Bertali een huis verhuurt. Een dag later wordt de woning van de El Bertali’s beschoten. En in de Van Amstelstraat laten onbekenden twee keer een handgranaat achter voor de woning van iemand die in de haven werkt.

In Dubai zou Imad B. gegijzeld worden als gevolg van het conflict rond de verdwenen 200 kilo cocaïne. Imad B. werkte als bewakingsagent in de Antwerpse haven. Zijn familie wordt gerekend tot het kamp van K. en de familie El Bertali.