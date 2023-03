‘Antwerpse drugscrimineel na gijzeling vrijgelaten’

Connect on Linked in

In België is de ontvoerde ex-portier Mo Azzaoui (49) vrijgelaten na een gijzeling. Hij werd in de nacht van zondag op maandag geblinddoekt afgezet en opgepikt door familie. Hij is fysiek in goede gezondheid, aldus de Gazet van Antwerpen. De ontvoerders zouden er van overtuigd zijn geraakt dat Azzaoui niet te maken had met het verdwijnen van 1,2 ton cocaïne.

Afspraak

Mo Azzaoui, vroeger portier in het Antwerpse nachtleven, was op 22 februari naar een afspraak gegaan langs snelweg E19 bij Waarloos. Daar werd hij overmeesterd door gewapende mannen die hem richting Antwerpen vervoerden in een VW. Hij zou eerst zijn ondergebracht in de buurt van Wommelgem of Borsbeek en later zijn overgebracht naar een andere schuilplaats, in Nederland.

Waaslandhaven

De ontvoerders zouden Serviërs zijn die Mo Azzaoui verantwoordelijk hielden voor de verdwijning van 1,2 ton cocaïne in februari. Die was van kaai 1333 in de Waaslandhaven afgevoerd. Azzaoui zou de klus voor het “uithalen” van de drugs hebben aangenomen maar iemand anders hebben ingezet. Die personen zouden de cocaïne niet aan de Serviërs hebben afgeleverd maar hebben verduisterd.

Azzaoui had zelf zijn deel van de lading wel ontvangen, die heeft hij terug laten bezorgen aan de ontvoerders, maar de rest bleef spoorloos.

King en Smiley

De ontvoerders stuurden een video rond waarin de gehandboeide Mo Azzaoui over de diefstal sprak en de namen noemde van de personen die met de drugs ervandoor zouden zijn: ‘King’, of Naïs A. en diens kompaan ‘Smiley’.

Op 19 maart waren er aanslagen op het wokrestaurant Wok & Chicken Style aan de Jules Moretuslei in Wilrijk en op een woning in de Zwartzustersberg in Mechelen. De ontvoerders waren in de veronderstelling dat Mo Azzaoui eigenaar was van het wokrestaurant maar dat was een vergissing. Hij is eigenaar van een pastarestaurant in Antwerpen-Zuid. King en Smiley zouden uit Mechelen afkomstig zijn.

Azzaoui zou goed zijn behandeld door de ontvoerders. Hij kreeg onder meer pizza’s te eten en mocht zich douchen en scheren. Er zou geen losgeld zijn betaald.