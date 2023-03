‘Aanslagen in Wilrijk en Mechelen gelinkt aan ontvoering Mo Azzaoui’

Connect on Linked in

Bij een wokrestaurant in Wilrijk (B) en een woning in Mechelen hebben afgelopen weekend explosies plaatsgevonden. De Gazet van Antwerpen schrijft dat de aanslagen gelinkt kunnen worden aan de ontvoering van Mo Azzaoui (49), alias “Schedel”. Op beide adressen zouden familieleden wonen van “King” en “Smiley”, die volgens Azzaoui verantwoordelijk zijn voor de diefstal van 1 ton cocaïne, waar de ontvoerders hem eerder van verdachten.

Schoonbroer

Vrijdagnacht vond er een explosie plaats bij het Wok & Chicken Style-restaurant aan de Jules Moretuslei in Wilrijk. Die zaak zou van Amine B. zijn, een schoonbroer van King. Bij de aanslag werd de voordeur en de gevel van het wokrestaurant vernield. Ook enkele auto’s en ramen van woningen in de straat raakten beschadigd.

Kriva Rochem

De Gazet schrijft dat Wok & Chicken Style tot juli 2022 in handen was van Sani Al M. Hij is een bekende van de politie, heeft contacten in het internationale drugsmilieu en staat internationaal gesignaleerd in het dossier Kriva Rochem, waarin ook de vermeende drugsbaas Flor Bressers is opgepakt.

Explosie op afstand

Zaterdagnacht ontplofte een explosief bij een woning aan de Zwartzustersberg in Mechelen. Het explosief werd met een batterij en een stroomdraadje van een afstand tot ontploffing gebracht. De explosie veroorzaakte veel schade aan de toegangsdeur en een vals plafond. Er raakte niemand gewond. In de straat zouden familieleden van Smiley wonen. Het betreft al de vierde aanslag in Mechelen in een maand tijd.

Servische groep

Mohamed Azzaoui werd op 22 februari ontvoerd op een parkeerplaats langs de snelweg tussen Nederland en Antwerpen in Waarloos (Kontich). Hij werd gelokt door Servische criminelen en door vier gewapende en gemaskerde mannen in een Volkswagen Golf gesleurd.

In een videoboodschap die begin maart verscheen legt Azzaoui uit hoe de vork volgens hem in de steel zit, en dat King en Smiley de cocaïne hebben meegenomen.

Mohamed Azzaoui was verantwoordelijk voor een uithaling op 22 februari van 1,2 ton cocaïne uit Brazilië op kaai 1333 bij Antwerp Euroterminal in de Waaslandhaven. De Gazet schrijft dat hij de uithaling echter zou hebben ‘uitbesteed’ aan anderen. Ene King zou er echter met het grootste deel van de drugs vandoor zijn. Een Servische groep, mede-eigenaar van het spul, was de zending kwijt en wil die terug.

Waarschuwing

De twee aanslagen in Wilrijk en Mechelen zouden zijn bedoeld als waarschuwing aan King en Smiley, twee drugshandelaren uit Lokeren en Mechelen. Een bron meldt aan de Gazet dat de ontvoerders willen dat King tevoorschijn komt om te onderhandelen over de verdwenen partij cocaïne ter waarde van 25 miljoen euro.

Mohamed Azzaoui is in het Antwerpse uitgaansleven bekend als portier. Hij was in de jaren negentig betrokken bij een grootschalige sigarettendiefstal waarbij een vrachtwagenchauffeur korte tijd werd gegijzeld. Hij heeft een veroordeling voor de teelt van wiet.