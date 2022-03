‘Antwerpse drugshandelaar opgepakt in Dubai’

Connect on Linked in

De in Antwerpen bekende (en veroordeelde) drugshandelaar Omar G. (32) is opgepakt in Dubai. Hij zou volgens de Gazet van Antwerpen zijn gearresteerd in een onderzoek van de plaatselijke politie en niet op verzoek van de Belgische autoriteiten. Er zou ook een aantal andere Belgen zijn aangehouden.

In België wordt Omar G. verdacht van betrokkenheid bij zestien drugstransporten waarmee zo’n 6 ton cocaïne de haven van Antwerpen zou zijn binnengekomen. er zijn meer dan twintig verdachten voor de rechtbank gebracht, onder hen ook een aantal personen van Albanese komaf.

De Merksemse ex-kickbokser Omar G. staat ook wel bekend als “Patje Haemers”.

G. werd in 2019 in hoger beroep tot vijf jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Sindsdien werd hij niet meer in België gezien.

