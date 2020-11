Antwerpse horlogedealer tobt met ‘miljoenenschuld’

Zakenpartners van een omstreden Antwerpse ­horlogedealer beschuldigen hem ervan voor miljoenen euro te hebben opgelicht. Er is volgens de Gazet van Antwerpen een video opgedoken waarin deze Avi K. dit bekent. Maar nu heeft K. het weer ontkend. Hij zegt te zijn ontvoerd in Dubai.

De Tank

Avi K. is een Antwerpse handelaar in exclusieve horloges van merken als Audemars Piquet, Richard Mille, Rolex of Patek Philippe en had tot voor enkele jaren geleden een juwelierszaak in Antwerpen. In het onderzoek rond Frank “De Tank” V. naar uithalen van partijen cocaïne uit de haven van Antwerpen was hij verdachte. Hij zat enkele weken vast. De Tank en mensen uit zijn groep waren vaste klanten in de zaak van K..

K. kwam met de schrik vrij. Hij heeft ook altijd ontkend iets met witwaspraktijken te maken te hebben. Er waren destijds verhalen dat mensen uit de groep van Frank De Tank geld van hem tegoed zouden hebben. K. verhuisde na zijn vrijlating naar Dubai.

Ziekte

‘Zakenpartners’ in de horlogehandel in Dubai beschuldigen K. er nu van voor tientallen miljoen euro te hebben gestolen. Recent dook in WhatsApp-groepen een video op waarin K. die oplichting lijkt te bekennen. In de nu opgedoken video zegt Avi K.: ‘Ik wil een bekentenis afleggen. Over mezelf. Ik heb heel veel problemen en issues. Ik ben niet eerlijk en loyaal geweest. Ik heb gelogen en bedrogen en gestolen. (…) Het is een ziekte waar ik al een tijd mee te kampen heb’.

Geen aangifte

Tegenover de Gazet van Antwerpen ontkende Avi K. met klem dat hij zakenpartners heeft opgelicht. Hij zegt de bekentenis in het videofilmpje onder dwang te hebben afgelegd na te zijn ontvoerd: ‘Ik werd gedwongen om twee video’s op te nemen. Wie me kent, weet dat al die verhalen over de 25 tot 55 miljoen die ik zou hebben gestolen bullshit zijn. Dit is gewoon een wraakactie van een andere horlogehandelaar uit Hongkong. Dit is puur mijn naam verbranden en een persoonlijk issue tussen mij en hem. Die jongen is gestoord en jaloers.’

Avi K. zegt in Dubai geen aangifte te hebben gedaan van de kidnapping.