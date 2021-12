Arrestant in Marokko was veroordeeld voor doodslag op zijn verdwenen vrouw

Connect on Linked in

De Nederlander (73) die deze week in de Marokkaanse stad Fes is gearresteerd is Kasem M., die in 2019 door de Groningse rechtbank tot vijftien jaar celstraf is veroordeeld wegens moord op zijn toenmalige echtgenote Ilham Benchelh (36) uit Siddeburen. Dat is aan het Dagblad van het Noorden bevestigd door zijn advocaat.

Geweld

De rechtbank kwam in 2019 tot een hogere straf dan de eis van de officier van justitie.

M. had op 14 januari 2010 aangifte gedaan van vermissing. Sinds 10 januari 2010 was er van de vrouw geen teken van leven meer vernomen. De rechtbank oordeelde dat uit alle feiten en omstandigheden in deze zaak volgt dat het niet anders kan dan dat zij door geweld om het leven is gebracht en dat daarvoor maar één persoon verantwoordelijk kan zijn, namelijk Kasem M.

Spoorloos verdwenen

De rechtbank merkte in het vonnis op dat Ilham Benchelh op zondagavond 10 januari 2010 voor het laatst contact heeft gehad met een aantal vriendinnen en met haar moeder. De rechtbank ging er vanuit dat zij na 10 januari 2010 niet meer in leven is geweest.

De laatste persoon die haar gezien heeft is Kasem M.. Hij heeft altijd verklaard dat Ilham die avond hun gezamenlijke woning in Siddeburen vrijwillig heeft verlaten. De rechtbank geloofde dat niet. Uit verklaringen van vriendinnen en familie bleek dat Ilham vastbesloten was om die avond niet meer weg te gaan. Zij wilde van M. gaan scheiden en was bang dat hij de sloten zou veranderen of haar spullen zou weggooien. Bovendien had zij zelf geen rijbewijs en was er, vanwege het slechte weer, geen openbaar vervoer van en naar Siddeburen mogelijk. Ook vond de rechtbank het niet aannemelijk dat ze zomaar haar éénjarige zoontje voor langere tijd zou achterlaten.

De straf die de rechtbank oplegde is de maximale straf die destijds voor doodslag opgelegd kon worden.

Marokko

Ten tijde van de behandeling van de strafzaak was Kasem M. niet aanwezig. Hij woonde in Marokko en kon destijds het land niet verlaten omdat hij geen geldig paspoort had. De Marokkaanse autoriteiten wilden destijds niet meewerken aan een oplossing. Daarin is nu kennelijk verandering gekomen.