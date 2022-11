Arrestatie in moordonderzoek Remsley Eisden

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag een 49-jarige man uit Sliedrecht aangehouden omdat hij mogelijk betrokken was bij de dodelijke schietpartij waarbij vorige maand in Dordrecht de 36-jarige Remsley Eisden (foto) om het leven kwam.

Auto

In de Van den Tempelstraat in Dordrecht werd Eisden in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 oktober 2022 door een flink aantal kogels om het leven gebracht. Eisden zat daar op dat moment in een geparkeerde auto. Hij overleed ter plekke.

Getuigen

Een groot team doet sindsdien onderzoek naar de schietpartij. De politie zegt dat er uitgebreid met getuigen is gesproken. De zaak kwam ook aan de orde in opsporingsprogramma’s. Een en ander heeft er volgens de politie mede toe geleid dat de verdachte is opgepakt. Over wat zijn rol zou zijn geweest doet de politie geen uitspraak.

Het onderzoek gaat de komende tijd nog volop verder. De verdachte zit vast en wordt gehoord. Omdat hij in beperkingen zit mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat.