Arrestatie in onderzoek naar bedreigingen door Hardliners

De politie zegt dat er woensdagochtend een 35-jarige inwoner van Zaandam is aangehouden op verdenking van brandstichting en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het onderzoek richt zich op brandstichtingen, explosies en intimidaties in Koog aan de Zaan door leden van Hardliners MC. De politie vermoedt dat voor de explosies opdracht is gegeven door Lysander de R., die een straf uitzit.

Westerkoog

De feiten zijn gepleegd op en rond het Kuipersveld in Koog aan de Zaan tussen januari 2021 tot in augustus. De nu aangehouden verdachte is inmiddels de zesde verdachte in dit onderzoek. Zijn woning is woensdag doorzocht. Het onderzoek loopt nog en volgens de politie kunnen er nog meer aanhoudingen volgen.

Volgens NH Nieuws zijn de acties gericht op een bewoner van een hoekhuis in de wijk Westerkoog. Hij zou onder druk worden gezet om een verklaring af te leggen in een ander politieonderzoek.

PI Zaanstad

Maandag was er een voorbereidende zitting bij de rechtbank in de zaak van een man uit Diemen: Andry S. (32). Daar liet de officier van justitie weten dat de Lysander de R., een oud-Hells Angel en oprichter van de Hardliners, vermoedelijk opdrachtgever is. In de bewuste periode was hij gedetineerd in de PI Zaanstad. Na onrust rond zijn detentie werd hij overgeplaatst naar Leeuwarden.

In 2014 was er ook al onrust op het Kuipersveld. Toen ontplofte daar een handgranaat bij een woning. In april vorig jaar is een groep Hardliners veroordeeld voor gewelddadige afpersingen in Noord-Holland.