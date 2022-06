Arrestatie in onderzoek naar liquidatie Ebrahim B.

Connect on Linked in

De Spaanse Guardia Civil heeft vijf personen opgepakt in het onderzoek naar de liquidatie van Ebrahim B. in Chiclana (provincie Cádiz), in januari van dit jaar. De arrestaties waren in Andalusië en Frankrijk. Over de nationaliteit van de verdachten is niets medegedeeld.

Nederland en Frankrijk

Er zijn panden doorzocht in Chierry (Frankrijk), Benalmádena en Alahurín el Grande (Málaga), en in Guadiaro, San Martín del Tesorillo en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Justitie en politie in Nederland en Frankrijk hebben meegewerkt aan de operatie.

De moordenaars zouden van Nederland naar Malaga zijn gereisd en daar een auto hebben gehuurd die na de moord werd verbrand. Twee van de verdachten worden gezien als de uitvoerders van de moord, hen wordt ook lidmaatschap van een criminele organisatie en wapenbezit verweten. De andere drie zouden kennis van de moordplannen hebben gehad en mogelijk opdracht hebben gegeven.

Taghi

In het onderzoek komt volgens de Guardia Civil naar voren dat B. betrokken was bij hasjhandel tussen de Costa del Sol, Nederland en Frankrijk.

Ebrahim B. heeft enige jaren geleden bij de politie verklaringen afgelegd nadat hij zich bedreigd voelde door verdachten in het zogeheten 26Koper-onderzoek, die later zijn veroordeeld voor het voorbereiden van moordaanslagen. B. heeft Ridouan Taghi van opdracht geven voor moorden beschuldigd. In het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi heeft justitie gezegd dat de leden van de 26Koper groep voor Taghi werkten.

