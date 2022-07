Arrestatie in zeer groot onderzoek naar productie synthetische drugs

Connect on Linked in

Dinsdagochtend vroeg is een 38-jarige man uit Nijkerk aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de productie van, en de handel in, synthetische drugs. In Nijkerk verricht de politie dinsdagochtend doorzoekingen op twee plaatsen: in een woning en bij een bedrijfspand.

Lendelede

Het politieonderzoek vindt mede plaats op basis van gekraakte chatberichten. Daarin ziet de politie een link tussen de verdachte en een groot drugslab in Lendelede (België) dat op 8 september 2020 is opgerold.

De verdachte zou een faciliterende rol hebben gespeeld bij dit drugslab. De politie denkt dat hij gezorgd heeft voor werkers, grondstoffen en materiaal. Het Belgische lab was gevestigd in een oude varkensstal en zou het grootste drugslab zijn dat ooit in België is opgerold.

Heerhugowaard

Begin dit jaar werd ook al een man (33) uit Heerhugowaard aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het bewuste lab. Dat lab stond weer in verband met grote Nederlandse onderzoeken naar synthetische drugs en labs in Kockengen en Overberg (Utrecht).

Twee auto’s zijn voor onderzoek meegenomen.