Arrestatie voor Rotterdamse schietpartij

Connect on Linked in

In Rotterdam is dinsdagavond een 21-jarige man uit Rotterdam opgepakt voor betrokkenheid bij een schietpartij op 4 mei in Rotterdam-Crooswijk.

Hij werd aangehouden op het Heemraadsplein in Rotterdam. Bij de schietpartij raakte een 22-jarige Rotterdammer gewond aan zijn been. Het slachtoffer zag rond 19.30 die avond op de Crooswijkseweg drie mannen op hem af lopen, waarna hij in zijn been werd geschoten.

Kort na het incident werden twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid, maar zij bleken niets met de zaak te maken te hebben en werden heengezonden.

In de regio Rotterdam waren afgelopen week vijf schietpartijen, waarvan de laatste met dodelijke afloop. Eind april vond een dodelijke schietpartij plaats in Dordrecht.

De Rotterdamse politie zegt zich nu speciaal op het terugdringen van wapenbezit te richten, met onder meer fouilleeracties. Ook looft de hoofdofficier van justitie in Rotterdam sinds oktober 2019 beloningen uit voor tips die leiden tot de vondst van vuurwapens. Een tipgever krijgt maximaal 750 euro. De identiteit van de tipgever wordt afgeschermd.