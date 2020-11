Arrestaties in Costa Rica om Rotterdamse coke

Connect on Linked in

In Costa Rica zijn vijf mensen aangehouden in verband met een cocaïnezending van bijna 1.000 kilo die in augustus in de Rotterdamse haven in beslag werd genomen, zo berichten media in het land. Dat gebeurde in de grote containerhaven bij Puerto Limón.

Moín

Vier van de verdachten zijn medewerkers van overslagbedrijf APM Terminals in de haven van Moín. Twee vrouwen zitten vast omdat ze als scanneroperateur verkeerde informatie zouden hebben gerapporteerd toen de bewuste container met ananassen werd gecontroleerd. Ook de chauffeur die de container aanvoerde is gearresteerd.

In Rotterdam werd op 17 augustus van dit jaar 990 kilo cocaïne in de container aangetroffen. Een week eerder werd eenzelfde hoeveelheid die bestemd was voor Rotterdam in beslag genomen op het haventerrein van Moín.

Ananassector

Er zijn op verschillende plaatsen in het land doorzoekingen geweest. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachten in juli door onbekenden werden benaderd om te helpen bij de drugssmokkel. Het gebeurt zelden dat er in Costa Rica mensen worden opgepakt nadat er in Nederland cocaïne wordt gevonden.

Recent pleitte de organisatie van bedrijven uit de ananassector in Costa Rica voor investeringen in de controlefaciliteiten in de havens. Iedere container zou moeten worden gecontroleerd. De organisatie wees er toen op dat scannercontroles waterdicht zouden moeten zijn.