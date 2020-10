Ananasexporteurs: doorzoek iedere container op cocaïne (UPDATE)

In Costa Rica wil de organisatie van ananastelers en -exporteurs dat alle containers die het land verlaten worden gescand op de aanwezigheid van cocaïne. De organisatie CANAPEP wil dat de overheid daarvoor snellere en betere apparaten aanschaft.

Record

Containers met ananassen die vanuit Costa Rica naar Europa en de Verenigde Staten vertrekken worden veel gebruikt door drugshandelaren voor cocaïne transporten. Dit jaar is in Costa Rica het record van in beslag genomen cocaïne van vorig jaar nu al doorbroken. De CANAPEP vraagt het Ministerie van Financiën en Openbare Veiligheid maatregelen te nemen.

2.000 containers per week

Costa Rica exporteert gemiddeld zo’n 2.000 containers met ananas per week. Het grootste containerbedrijven in de haven van Moín is APM Terminals. Dat bedrijf heeft zelf inmiddels ook scanapparatuur aangeschaft die 3.500 à 4.000 containers per week kan scannen. Maar dat is nog niet voldoende omdat het scannen moet worden gecoördineerd met diensten als de politie en de douane en het Centrum voor Inspectie (CIR) dat de beelden analyseert. De analyse en eventueel ingrijpen moet direct gebeuren. Anders kan het voorkomen dat er alsnog cocaïne op weg gaat. Dit jaar werd er in Rotterdam cocaïne gepakt die al was gezien met een scanner in Costa Rica. Ook moet worden voorkomen dat er na de scan nog cocaïne in de containers wordt geplaatst.

Californië

Moín ligt bij Puerto Limón aan de Caraïbische kust van Costa Rica. De ananas-sector wil dat ook in de haven van Caldera aan de Pacifische kust van het land alle containers worden gescand. Vandaar vertrekken containers naar de havens in Californië en China. Ook geïmporteerde containers zouden moeten worden gescand. Cocaïne wordt vooral naar Costa Rica verzonden vanaf de noordwestelijke kust van Colombia. Dat gaat met met name via bootjes en vliegtuigen maar ook in containers. Deze week is er in de haven van Puerto Limón 2,5 ton cocaïne uit Colombia in beslag genomen.

In Nederland komen regelmatig ananaszendingen met cocaïne aan, sommigen worden gepakt, zoals in maart en en in juni. In augustus is er in Moín een zending voor Rotterdam in beslag genomen. Er komt ook veel coke in zendingen met bananen uit Costa Rica naar Nederland.