Auto in beslag genomen in onderzoek liquidatie Oss

De politie heeft dinsdagochtend In Enschede een auto in beslag genomen in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Oss van vorige week. Uit de eerste resultaten bleek dat er een witte Mercedes in de buurt van de plaats delict is gezien. Er is in Enschede door de politie nu een Mercedes afgevoerd.

Sporen

De auto wordt nu onderzocht op de aanwezigheid van sporen. Hoe die witte Mercedes in Enschede is terechtgekomen en of er ook verdachten in beeld zijn is nog niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden in de zaak. Donderdagmiddag werd een 23-jarige man die op een scooter zat beschoten, op de Leeuwerikhof in Oss. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Conflict

Het slachtoffer was een bekende van de politie. De Vogelbuurt ligt in de Schadewijk. In die wijk zijn in het verleden al diverse geweldsincidenten geweest.

Het slachtoffer werd op enkele tientallen meters van zijn huis beschoten.