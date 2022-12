B12 van rapcrew Zone6 krijgt vier jaar cel voor acht vuurwapens en witwassen

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag Nathanïel O. (22), alias “B12” van gangsterrapformatie Zone6 uit Amsterdam-Zuidoost veroordeeld tot vier jaar cel wegens het bezit van een automatisch aanvalsgeweer, zeven pistolen en munitie. Ook is O. veroordeeld voor het witwassen van ruim 117.000 euro en luxegoederen. De strafeis was vijf jaar cel.

(Beeld uit archief)

Nathanïel’s 28-jarige zus Euredice O. krijgt 180 uur werkstraf omdat ze 116.015 euro in een auto probeerde te verstoppen.

Paniekerig

Nathanïel O. werd op 17 mei 2022 ’s middags door een arrestatieteam in Amsterdam-Holendrecht aangehouden op verdenking van wapenhandel. Een kwartier later zagen agenten zijn zus voor haar woning met een telefoon aan haar oor. Ze maakte een paniekerige indruk en verklaarde later dat zij op haar eigen telefoon werd gebeld door iemand op Snapchat met de mededeling dat haar broertje was opgepakt en dat zij spullen in haar huis had die weg moesten.

Doos vol geld

Euredice O. ging in de extra kamer in haar woning kijken waar haar broertje wel eens sliep en zag onder het bed tassen. Zij zag een doos vol geld, een zwarte sporttas en een bigshopper. Ze deed de bigshopper in de zwarte sporttas en laadde het geld erin, waarna ze naar beneden ging en de tas in een auto legde.

Geldtelmachine

Bij doorzoeking van de auto werden in de tas acht wapens, patroonmagazijnen, munitie en een groot geldbedrag in bundels aangetroffen. Tijdens de doorzoeking van de woning werd vervolgens in de slaapkamer waar Nathanïel O. wel eens sliep op het bed een stapel contant geld aangetroffen. In totaal ging het met de bundels geld in de zwarte sporttas om 116.015 euro. Ook werd een geldtelmachine onder het bed aangetroffen.

Dna

De rechtbank acht bewezen dat de aangetroffen vuurwapens en munitie van Nathanïel O. zijn op basis van het aangetroffen dna-materiaal op enkele pistolen en de bigshopper-tas waar deze in zaten, maar ook vanwege het feit dat de vuurwapens en munitie in de woning van zijn zus in de slaapkamer lagen waar hij gebruik van maakte.

Belastende chats

Uit chatgesprekken op O’s telefoon blijkt volgens de rechtbank dat hij kopers en handelaren van wapens met elkaar in contact kan brengen. Ook belastend zijn foto’s van vuurwapens die bij hem op zijn telefoon zijn gevonden en het feit dat zijn arrestatie de directe aanleiding was voor zijn zus voor de poging tot het wegmaken van de vuurwapens en munitie.

Luxegoederen

Voor het witwassenvermoeden van de luxegoederen – twee Rolex-horloges, een gouden ketting, een Louis Vuitton-tas, een Ford Fiësta en 68 ongebruikte Google Pixel-telefoons – kon O. geen concrete en verifieerbare verklaring geven die het witwasvermoeden weerlegt. Nathanïel O. had foto’s van zichzelf met veel geld op zijn telefoon en zijn verklaring dat hij wel eens geld telt voor anderen vindt de rechtbank niet geloofwaardig.

Zijn zus Euredice O. krijgt 180 uur werkstraf omdat ze 116.015 euro in een auto probeerde te verstoppen. In het voorjaar van 2021 kreeg ze in Malta een boete van 500 euro omdat ze het land probeerde in te reizen met een vervalst corona-bewijs.

Vijfjarig kind

Nathanïel O. is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, omdat de rechtbank vuurwapenbezit ‘zeer ernstig vindt’ en vooral omdat hij de wapens geladen heeft bewaard in een huis met een vijfjarig kind op een plek waar deze voor het grijpen lagen. Ook zijn strafblad, de hoogte van de witgewassen geldbedragen en het feit dat hij nog in een proeftijd van een eerdere veroordeling liep spelen hierbij mee. In de jonge leeftijd van O. zag de rechtbank reden om in plaats van de geëiste vijf jaren vier jaren op te leggen.

2,5 jaar cel

Nathaniel O. en Joël H. (rapper JoeyAK) van gangsterrapformtie Zone6 werden in december 2020 met twee medeverdachten veroordeeld voor het ontvoeren van een vrouw en haar twee dochtertjes omdat zij geld zou hebben gestolen. JoeyAK heeft de vrouw volgens de rechters met een vuurwapen op geslagen en overgoten met heet water. O. kreeg 2,5 jaar cel voor zijn rol. Hij had toen al een strafblad met celstraffen voor onder meer wapenbezit.