“Baco Zwolle” afgeluisterd bij snackbar: justitie eist 6,5 jaar voor drugslabs

Tegen één van de hoofdverdachten in de Elrits-zaak, over grootschalige productie van synthetische drugs, is voor de rechtbank in Zwolle 6,5 jaar cel geëist tegen Danny H. (36), alias Baco Zwolle. Het OM denkt dat H. drugslabs aanstuurde in Deventer en Wildervank.

(Beeld uit archief)

Bitcoins

Het lab in Wildervank was groot en zeer goed uitgerust.

Volgens RTV Oost wordt H. ook verdacht van grootschalig witwassen van de drugswinsten. Ook zou verdachte H. ruim vijftien bitcoins – met momenteel een dagwaarde van een kleine miljoen euro – op een voor de opsporingsdiensten onbereikbare plek hebben verstopt.

Logistiek

Medeverdachten van H. hebben ook aparte aliassen. Zo is er Frank S. uit Zevenaar (“Binkie”) en Tony M. (“Baard Deventer”). Het bewijs in de zaak komt deels van door de politie gehackte chats van EncroChat.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat dit groepje alle logistiek rondom de labs en opslagplaatsen voor hun rekening namen. Ook namen ze personeel aan en bestelden volgens justitie grondstoffen en productieketels.

“Baco Zwolle” beriep zich dinsdag de gehele zitting op zijn zwijgrecht.

Richtmicrofoons

In juni 2020 was het lab in Deventer net klaar maar de groep durfde het niet in gebruik te nemen, omdat ze vermoedden te worden geobserveerd door politie. Dat vermoeden was juist. De recherche nam waar dat de groep kort daarvoor 1400 kilo apaan – een stof die die omgezet kan worden in een grondstof voor synthetische drugs – had besteld en laten bezorgen in een opslagloods aan de Faradaystraat in Zwolle.

Ook luisterde de politie met richtmicrofoons een gesprek af dat Baco Zwolle, Baard Deventer en Binkie voerden op een terras van een snackbar in Deventer.

De hoofdverdachten werden in 2020 aangehouden en kwamen in 2022 voorlopig op vrije voeten.

De rechtbank komt in de zaak van alle verdachten pas eind mei met de uitspraak.

Zie ook:

