Hoofdverdachten grote drugszaak op vrije voeten

Connect on Linked in

De voorlopige hechtenis van twee verdachten van de drie hoofdverdachten in een megazaak over het opzetten van drugslabs bij de rechtbank in Zwolle is door de rechtbank geschorst. Vrijdag onderbrak de rechtbank de inhoudelijke behandeling van de zaak. Al eerder had de rechtbank laten weten dat ze het voornemen heeft om de behandeling van de zaak tijdelijk te staken. De rechtbank haalde beslissingen aan van de Hoge Raad in Frankrijk en Italië over het gebruik van EncroChat en Sky. Tevens is de rechtbank nu van plan te wachten op de beantwoording van rechtsvragen over pgp-bewijs die aan de Hoge Raad worden gesteld.

Verzet

Het Openbaar Ministerie had zich hiertegen verzet omdat de buitenlandse procedures naar het oordeel van het Openbaar Ministerie geen invloed kunnen hebben op Nederlandse strafzaken. Nederlandse rechters moeten volgens het OM uitgaan uit van het basisbeginsel van vertrouwen: dat de buitenlandse autoriteiten hun opsporingsbevoegdheden rechtmatig hebben uitgeoefend. Anders dan advocaten vindt het OM dat op dit moment niets erop wijst dat er onrechtmatigheden zijn vastgesteld.

In andere zaken hebben rechtbanken de inzet van Sky- en Encro-berichten zonder meer rechtmatig bevonden. Een klein aantal rechtbanken heeft de behandeling nu voorlopig onderbroken.

Vertraagd

De advocaten van de drie verdachten die vrijdag voor de rechtbank moesten verschijnen hadden om vrijlating van hun cliënten gevraagd omdat de de zaken niet inhoudelijk worden behandeld en mogelijk maanden zullen worden vertraagd.

Een van de verdachten heeft nog een gevangenisstraf openstaan en komt niet vrij. Een derde verdachte wordt door de rechtbank vanaf 2 december geschorst op grond van humanitaire gronden.

De zaak “Elrits” telt in totaal dertien verdachten. De anderen zullen later deze maand ook op vrije voeten komen. De rechtbank in Zwolle zal op 17 november een definitieve beslissing over de toekomst van het megaproces. De rechtbank heeft benadrukt dat dan alle opties nog open liggen.

Er waren drugslaboratoria opgezet in Didam (foto), Deventer en Wildervank, en in het Belgische Gent. Er zijn stashlocaties gevonden in Ede, Borculo en Loil.