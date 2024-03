Omvangrijk proces Elrits van start, OM eist 22 maanden cel voor drugslabs

Connect on Linked in

Bij de rechtbank in Zwolle is maandag het omvangrijke strafproces Elrits begonnen tegen vijftien verdachten die, in wisselende samenstellingen, betrokken waren bij het opzetten van meerdere drugslabs door heel Nederland en het exploiteren van drie drugslabs in Didam, Wildervank en het Belgische Gent.

Voor het onderzoek Elrits zijn deze maand in totaal negen zittingsdagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandelingen.

Ontsleutelde chats

Drie verdachten worden gezien als de leidinggevenden en de investeerders. Van hen werden Sky ECC-accounts ontsleuteld. Van meerdere leden van de criminele drugsorganisatie werden ook accounts van cryptotelefoondiensten Encrochat achterhaald. In totaal gaat het om duizenden onderschepte berichten, waaruit blijkt dat de verdachten maandenlang leiding gaven aan een organisatie, die er puur op gericht was om zoveel mogelijk harddrugs te produceren en zoveel mogelijk geld te verdienen.

Met de investeringen van de drie hoofdverdachten werden onder meer locaties, ketels, chemicaliën en koks geregeld voor de productie van synthetische drugs, zoals amfetamine. Ook is er berekend dat zij criminele winsten hebben genoten, aldus het Openbaar Ministerie.

Zeer fluïde netwerk

De andere verdachten hadden uiteenlopende taken en waren onderdeel van een zeer fluïde netwerk: het gaat onder meer om koks, verdachten die hand- en spandiensten voor de criminele organisatie verleenden (onder meer het rondbrengen van geld, chemicaliën en ketels), een verdachte die nieuwe locaties zocht, en een verdachte die meerdere ketels geeft gemodificeerd om zodoende deze ketels voor het productieproces van synthetische drugs geschikt te maken.

Criminele organisatie

Onder meer uit onderschepte cryptotelefooncommunicatie van zowel Sky als Encrochat is volgens het Openbaar Ministerie de structuur van de organisatie gebleken en werden ook de verhoudingen tussen de verdachten inzichtelijk. Het OM: ‘De kern van dit megaproces is in feite heel simpel: een grote groep verdachten vormde een criminele organisatie en met die organisatie werd op diverse plaatsen in het land en daarbuiten synthetische drugs geproduceerd. Daarvoor hebben verdachten een bijna ontelbare hoeveelheid voorbereidings- en uitvoeringshandelingen gepleegd. Alles was erop gericht om zoveel mogelijk geld te verdienen met de productie van harddrugs.’

Meerdere drugslabs

In het Elrits-proces draait het om voorbereidende werkzaamheden en het runnen van een netwerk aan (synthetische) drugslabs in Didam, Wildervank, Deventer, Gent (België) en opslaglocaties in Ede, Loil en Borculo. Ook hadden de verdachten plannen om drugslabs op te zetten op concrete locaties in Midlaren en Haarle, waarbij deze voorbereidende werkzaamheden werden gefrustreerd doordat buren alarm sloegen.

Sommige labs waren al in werking, anderen nog in de voorbereidende of opbouwende fase. Zo is er een drugslab in Deventer opgebouwd dat nog enkele dagen voordat de productie zou aanvangen weer werd afgebroken, omdat ontdekking werd gevreesd. Volgens de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) was er in het drugslab in Wildervank op ‘industriële schaal’ geproduceerd.

22 maanden cel

Twee verdachten van 30 en 28 jaar hoorden maandag 22 maanden cel tegen zich eisen. De 30-jarige verdachte uit Deventer leverde hand- en spandiensten bij onder meer een drugslab in Wildervank (gemeente Veendam). De 28-jarige verdachte uit de gemeente Bronckhorst was volgens justitie betrokken bij de opbouw danwel inrichting van meerdere locaties, als ook het vervoeren van personen naar die productieplaatsen, het rondbrengen van het geld en soft- en harddrugs. Bij de strafeis heeft het OM meegewogen dat deze verdachte door het gerechtshof eerder is veroordeeld voor deelname aan een criminele wietorganisatie.

Beide mannen hadden ondersteunende en uitvoerende taken en hen wordt verweten dat ze voorbereidingshandelingen hebben gepleegd voor het produceren van drugs.

De officier van justitie vandaag in Zwolle tijdens de motivering van zijn strafeisen:

‘Verdachten handelden in georganiseerd verband en beroepsmatig. Ik vrees, mede door de manier waarop verdachten deze feiten pleegden en het zeer lucratieve karakter van de handel in harddrugs, voor herhaling, ook omdat de verdachten geen enkele openheid van zaken hebben gegeven. Dat verdachten ook na veroordeling door de rechtbank op vrije voeten zou blijven, zou onbegrijpelijk zijn.’

