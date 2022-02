‘Bajesdoelwit’ schetst alternatief scenario viervoudige moord Enschede

Connect on Linked in

Camil A., de Servische vader uit Hengelo die samen met zijn twee zoons Dejan A. en Denis A. tot levenslang is veroordeeld voor de viervoudige moord in Enschede, heeft na ruim drie jaar zwijgen een verklaring bij de politie afgelegd. Volgens hem hebben hij en zijn zonen de ‘kwartetmoord’ niet gepleegd, maar twee mannen en twee vrouwen. Dat schrijft RTV Oost.

Hoger beroep

Bij de gruwelijke moordpartij in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede kwamen op 7 november 2018 vier mannen om het leven. In aanloop naar het hoger beroep, waarvan het nog onbekend is wanneer dit van start gaat, kondigden de drie familieleden aan alsnog opening van zaken te geven. Eerder al kwam de oudste zoon Dejan A. op de proppen met een verhaal dat de viervoudige moord was gepleegd door wraakzuchtige Mexicanen. Dat alternatieve scenario zadelde de recherche met wekenlang extra onderzoek op.

‘Bloed door vechtpartij’

In november 2020 werden de drie familieleden door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot levenslang. Tegen hen lag een waslijst aan bewijs, zoals camerabeelden, dna-sporen en bloed in hun VW Golf. In een verklaring die vader Camil inmiddels bij de recherche heeft afgelegd, zegt hij onder meer dat het bloed van een van de slachtoffers in de auto komt van een vechtpartij waar de Vietnamese growshopeigenaar een dag voor de viervoudige moord in belandde. Dejan A. zou de Vietnamees te hulp zijn geschoten toen hij zag dat deze in elkaar werd geslagen door onbekenden en zou hem in zijn auto naar het ziekenhuis hebben gebracht.

Uit gesprekken die RTV Oost voerde met goede bekenden van de vermoorde growshopeigenaar had hij die ochtend echter ‘geen schrammetje’ en klopt het scenario van Camil A. op dit punt dus niet.

Zwarte Seat Leon

Volgens Camil A. zou de viervoudige moord zijn gepleegd door vier anderen, twee mannen en twee vrouwen. Die zouden gezamenlijk op de vlucht zijn geslagen in een zwarte Seat Leon. De recherche zal nu alle camerabeelden in de omgeving wederom gaan onderzoeken op een eventuele zwarte Seat met vier inzittenden.

Wapens

Volgens Camil A. heeft hij op de zaterdag voor de moord een van de latere slachtoffers ontmoet op het marktplein in Hengelo en zou deze aan hem hebben gevraagd om wapens te repareren. De wapens zouden op een andere plek in de stad zijn overhandigd. De recherche zal vermoedelijk willen weten of van beide locaties op die dag nog bewakingsbeelden zijn.

Big shoppers

Dat geldt ook voor de verklaring van Camil A. dat hij op de middag na de moord met Dejan naar Brabant is gereden met wapens. Voordat ze naar het zuiden reden zouden ze eerst in Almelo nog wat lege flessen in big shoppers hebben ingeleverd bij twee supermarkten aan de Bornerbroeksestraat. Van die grote tassen die de twee familieleden dragen heeft de politie foto’s. De recherche gaat ervan uit dat de moordkleding in deze boodschappentassen zat, maar volgens Camil gaat het om lege frisdrankflessen. Ook daarvan zijn mogelijk nog camerabeelden beschikbaar.

Camil A. zegt de wapens op een parkeerplaats van de McDonald’s in Tilburg aan Albanezen te hebben verkocht. De kans is aanzienlijk dat de recherche dat scenario aan de hand van camerabeelden bij de fastfoodketen gaat onderzoeken.

Doelwit in bajes

RTV Oost schreef deze week ook dat de drie ‘kwartetmoordenaars’ in de gevangenis allesbehalve populair zijn. Vader Camil en Dejan waren al meerdere keren het doelwit van een moordaanslag en werden al verschillende keren overgeplaatst naar andere gevangenissen. Dejan werd in de gevangenis in Arnhem neergestoken.

Lees hier alle eerdere berichten over de viervoudige moord in Enschede.