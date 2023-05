Beautysalon in Utrecht opnieuw doelwit, verdacht pakket voor deur

Connect on Linked in

Voor een beautysalon aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is vrijdagochtend rond 05.30 een verdacht pakket aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het pakket onderzocht en verwijderd en zal het op een veilige locatie tot ontploffing brengen.

De gealarmeerde politie kwam af op de melding en schakelde een explosievenspecialist in. De omgeving rond de locatie werd ruimschoots afgezet. De woning boven de beautysalon werd ontruimd en de bewoner kon even later weer terug keren.

EOD

Het verdachte pakket is onderzocht en verwijderd door de EOD en zal op een veilige locatie tot ontploffing worden gebracht. Rond 09.00 uur werd de straat weer vrijgegeven.

De politie doet onderzoek naar het verdachte pakket en de achtergrond van de vondst. Daarnaast wordt onderzocht of er een verband is met eerdere incidenten. Forensisch onderzoek moet uitwijzen of er sprake was van werkbare stoffen en daadwerkelijk explosiegevaar. Er is nog niemand opgepakt.

Eerder doelwit

In nacht van 9 op 10 februari werd dezelfde beautysalon aan de Amsterdamsestraatweg beschoten. Vorige week werd een 17-jarige jongen uit Utrecht opgepakt als verdachte.