Jongen (17) opgepakt voor beschieten beautysalon en plaatsen explosief

Een 17-jarige jongen is maandagochtend aangehouden voor betrokkenheid bij de beschieting van een beautysalon aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht en het plaatsen van een explosief in Laren. Het onderzoek naar de incidenten is volgens de politie nog niet afgerond, omdat er vermoedelijk nog andere verdachten betrokken zijn.

In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 februari schoot rond 03.30 een man vanaf de Marnixlaan enkele keren op de beautysalon aan de Amsterdamsestraatweg. In de ochtend ziet een medewerker de kogelinslagen en waarschuwt de politie.

Laren

Een week later, in de nacht van 16 op 17 februari, rond 00.55, werd een pakketje op het raam van de beautysalon aan de Brink in Laren geplakt. Het blijkt een explosief te zijn dat niet afging. Uit onderzoek van de recherche en naar aanleiding van aandacht in opsporingsprogramma’s Bureau Hengeveld (RTV Utrecht) en Opsporing Verzocht kwam de 17-jarige jongen uit Utrecht in beeld.

De politie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.

