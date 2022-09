‘Bekentenis over liquidatie Amstelveen’

Connect on Linked in

Een verdachte heeft een bekentenis afgelegd over de liquidatie van de eerder voor afpersing veroordeelde zakenman Itzhak Meiri (56) – op 22 december vorig jaar in Amstelveen. Dat bleek volgens De Telegraaf woensdag op de zitting in de strafzaak tegen de 21-jarige Jesus T.A.. Hij wordt verdacht van directe betrokkenheid bij de liquidatie.

Auto

De verdachte T.A. is een dag na de moord in Amstelveen opgepakt in de auto die bij de moord zou zijn gebruikt. De tweede verdachte is een jongen van destijds 16 jaar, die in januari werd gearresteerd. De zitting in zijn zaak is woensdag achter gesloten deuren omdat hij minderjarig is.

T.A. heeft verklaard niet de schutter te zijn geweest maar wel de gehuurde auto te hebben bestuurd. Ook zegt hij Meiri in de periode voorafgaand aan de moord meerdere keren te hebben gevolgd en dat hij een peilbaken onder diens auto heeft geplaatst.

Zakenlieden

Er zijn onder meer dna-sporen als bewijs tegen de twee gevonden. Het Openbaar Ministerie vervolgt de twee verdachten voor medeplegen moord.

Israëliër Itzhak Meiri kreeg in 2008 6,5 jaar cel voor afpersing(spogingen) van Amsterdamse zakenlieden. Meiri werd al enige tijd ernstig bedreigd maar over de achtergrond of opdrachtgevers van de liquidatie is niets naar buiten gekomen.