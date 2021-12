‘Belangrijke speler Clan del Golfo opgepakt’

Connect on Linked in

In de Colombiaanse havenplaats Turbo is een man gearresteerd volgens de Colombiaanse marine de financieel en logistiek coördinator was van de Clan del Golfo: Efrén Vargas Gutiérrez alias El Negro of El Patrón. Hij werd aangehouden op de toeristische pier El Pisisí, in Turbo, in de provincie Antioquia.

Volgens de Colombiaanse autoriteiten regelde El Negro voor de recent gearresteerde leider van de clan de transporten met cocaïne die vertrokken vanaf de kust van de Golf van Urabá naar Midden-Amerika, de Verenigde Staten en Europa. De leider van de organisatie Dairo Antonio Úsuga David, ook bekend als Otoniel, zal worden uitgeleverd naar de Verenigde Staten.

​​​​El Negro wordt gezocht door de rechtbank van het zuidelijke district van de staat Florida in de Verenigde Staten. Hij wordt daar verdacht van handel in, vervaardiging of bezit van cocaïne en samenzwering om cocaïne naar de VS te smokkelen.

Naast El Negro zullen zes andere leden van de clan worden uitgeleverd. Zij zijn al in maart 2021 aangehouden: Cleovis Calderín Mendoza, Juan Carlos Díaz Martínez, Feliz Aguilar Moreno, Jony Montoya Valencia, Efraín Dolmo Miguel en Carlos Alberto Gaspar Ávila.

De arrestatie van El Negro was niet het werk van de politie maar een samenwerking tussen het Colombiaanse Openbaar Ministerie, de marine, het leger en de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA).