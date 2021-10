Vermeende schutter Peter R. de Vries zwijgt, dna op vuurwapens gevonden

Connect on Linked in

Tijdens de eerste pro-formazitting van het strafproces tegen de twee verdachten van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries doet de vermeende schutter Delano G. (22) er maandag het zwijgen toe in de Amsterdamse rechtbank. Volgens het OM deed Kamil E. (35), die de vluchtauto zou hebben bestuurd, een week voor de aanslag al een voorverkenning op de plaats delict. Hij is op camerabeelden te zien bij de parkeergarage in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat als De Vries daar naar binnen loopt.

Omgebouwd alarmpistool

Beide verdachten zijn aanwezig in de rechtszaal. Het OM verdenkt Delano G. uit Tiel en de Poolse Kamil E. uit Maurik van het medeplegen van de moord op Peter R. de Vries. Ook worden ze verdacht van wapenbezit. Bij hun arrestatie vond de politie een omgebouwd alarmpistool met munitie en een pistoolmitrailleur. De Vries werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat en overleed negen dagen later.

Afgesplitst

In de vluchtauto van de twee verdachten zijn volgens justitie telefoons gevonden, die nog moeten worden ontsleuteld. Het opsporingsonderzoek naar beide uitvoerders is volgens het OM zo goed als afgerond. Het onderzoek naar de opdrachtgevers en andere betrokkenen is afgesplitst. Een ander politieteam onder leiding van andere officieren van justitie doet dit onderzoek.

Veel bewijs

De twee verdachten werden binnen een uur na de liquidatie aangehouden op de A4 bij Leidschendam in een Renault Kadjar. Ze werden klemgereden door een motoragent. Tegen hen is volgens justitie veel bewijs door camerabeelden, getuigenverklaringen, telecomgegevens en forensisch onderzoek.

Op bewakingsbeelden is op 6 juli om 18.47 op de Prinsengracht in Amsterdam de vluchtauto van de verdachten te zien. Ze stappen volgens het OM samen uit en lopen een rondje door de Lange Leidsedwarsstraat, vlakbij de studio van RTL Boulevard waar Peter R. de Vries dan in de uitzending zit. Daarna lopen Delano G. en Kamil E. weer terug naar hun auto, trekt G. andere kleding aan en loopt hij met een Louis Vuitton-tasje weer richting de Lange Leidsedwarsstraat.

Wachtend op trapje

Ooggetuigen zagen dat Delano G. op de plaats delict op een trapje zat te wachten, tot De Vries iets voor 19.30 voorbij kwam lopen. Vervolgens haalde G. zijn omgebouwde alarmpistool uit het tasje en schoot op de misdaadverslaggever. Op de twee gevonden vuurwapens is dna van de verdachten gevonden. Ook werden schotresten op hun handen aangetroffen. Verder lag in de auto de groene camouflagejas en een zwart petje dat G. tijdens de moord zou hebben gedragen. Daarnaast lag in de vluchtauto een jerrycan met benzine, vermoedelijk om het voertuig in brand te steken.

Voorverkenning

Uit onderzoek blijkt volgens justitie dat Kamil E. ongeveer een week voor de aanslag de parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat in de gaten hield. Dat zou blijken uit verklaringen van getuigen en camerabeelden die na de moordaanslag zijn bestudeerd. De man op de beelden heeft opvallende tatoeages in zijn nek die volgens het OM overeenkomen met de tatoeages van E.

Alibi

Volgens justitie probeerde Kamil E. achteraf een alibi te verzinnen voor de dag van de liquidatie. Zo vroeg hij zijn vriendin om iemand te laten bevestigen dat hij die dag in Maastricht aan het werk was. Maar volgens de officier van justitie maakte zijn telefoon die dag helemaal geen verbinding met zendmasten in Maastricht.

Vermeend schutter Delano G. heeft tot op heden nog niks willen verklaren. Ook in de rechtbank beroept hij zich op zijn zwijgrecht. Kamil E. verklaarde eerder dat hij was gevraagd om te chauffeuren voor iemand die hij niet kende.

Het OM ging tijdens de zitting van maandag kort in op de rol van Peter R. de Vries, die als vertrouwenspersoon kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces bijstond:

‘Wat deze zaak uitzonderlijk maakt is dat het slachtoffer een alom bekende en door velen geliefde misdaadverslaggever was die bovendien de kroongetuige in het Marengo-proces bijstond, wiens broer en advocaat eveneens door hiervoor ingehuurde uitvoerders zijn vermoord. Het heeft er wat ons betreft alle schijn van dat deze moord verband houdt met de werkzaamheden van Peter R. de Vries. Dit alles maakt dat deze zaak bij ons allemaal en in heel Nederland is ingeslagen als een bom.’

Ronald van der Horst, de advocaat van Delano G., hekelt het geanomiseerde strafdossier. Volgens hem zijn alle namen van getuigen, agenten, deskundigen en medewerkers van het OM zwartgelakt.

Beide verdachten blijven in voorlopige hechtenis. De volgende pro-formazitting is op 6 december. Het OM verwacht dat de inhoudelijke behandeling van de zaak in mei of juli 2022 van start gaat.

Lees ook:

Politie houdt rekening met meer aanslagen

Minister draagt onderzoek Peter R. de Vries over aan Onderzoeksraad

‘Mannen stonden klaar om lichaam De Vries te filmen’