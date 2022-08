Belgische drugsverdachte Flor B. moet getuigen in Limburgse cokezaak (UPDATE)

Connect on Linked in

De Belgische drugsverdachte Flor B. (35) moet voor de rechtbank in Maastricht als getuige worden gehoord in een grote cocaïnezaak. In die zaak staan vier mannen terecht voor het importeren van zeker drie transporten van cocaïne naar Susteren, in de periode 2019-2020, met een totaal gewicht van ruim 6.500 kilo. In het dossier zijn pgp-chats van Sky ECC opgenomen waaruit volgens de recherche blijkt dat For B. een belangrijke rol bij de organisatie van de transporten heeft gehad.

Maar B. is in de zaak die in Maastricht dient geen verdachte. Advocaat Yehudi Moszkowicz, van verdachte Jaïr B., vraagt zich af wat daarvan de reden kan zijn. Moszkowicz zegt dat hij van justitie in België bevestigd heeft gekregen dat B. in België zal worden berecht. De Nederlandse en de Belgische justitie hebben daarover volgens hem een afspraak gemaakt.

B. is afgelopen winter in het Zwitserse Zürich gearresteerd, nadat hij enige tijd op de internationale opsporingslijst figureerde. De naam van Flor B. duikt op in vele Belgische en Nederlandse onderzoeken naar grootschalige cocaïnehandel. Ook komt zijn naam voor als een van de mogelijke opdrachtgevers voor een cocaïnetransporten die via Suriname naar Europa kwamen. Een vermoedelijk betrokken Surinaamse rijsthandelaar werd in 2019 geliquideerd.

In de Maastrichtse zaak zijn alle vier verdachten op vrije voeten. Verdachte Arno H. werd vanwege de lange looptijd van het onderzoek maandag voorlopig ontslagen uit voorlopige hechtenis, net als Jaïr B. die al eerder op vrije voeten was. De twee zijn onder voorwaarden vrij. Een van de voorwaarden is dat ze geen onderling contact mogen hebben. De twee andere verdachten zijn voortvluchtig.

De inhoudelijke behandeling van de zaak zal nog vele maanden op zich laten wachten.