Meest gezochte Belg aangehouden in Zwitserland

In Zwitserland is woensdagavond een 35-jarige Belg gearresteerd die al jaren door België werd gezocht in verband met zeer grootschalige en internationale cocaïnehandel, en ook vanwege een veroordeling voor geweldsfeiten. Volgens het Antwerpse parket werd hij in verschillende grote drugsdossiers beschuldigd als een grote importeur van cocaïne. De Gazet van Antwerpen meldt dat het gaat om Flor B. (37). B. is in 2020 door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf ‘voor diefstal met geweld in bende, afpersing met wapens en onwettige vrijheidsberoving met doodsbedreiging’. Die feiten vonden plaats op 12 en 13 februari 2016. Slachtoffer was een Nederlandse drugshandelaar.

Zürich

Sinds het voorjaar van 2020 was B. voortvluchtig. Maar de autoriteiten in zowel Nederland als België vernamen geregeld over zijn activiteiten. In België is hij verdacht in drie lopende onderzoeken: in Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. De politie ziet Flor B. als één van de leidinggevende figuren. De naam van B. valt ook in het Antwerpse onderzoek naar de mishandeling van een havenwerker en de smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen, naast die van de Nederlander Jos L..

B. kwam geregeld in Nederland, onder meer net over de grens in Oost-Brabant, waar de Nederlandse politie ook een adres van hem registreerde. In het voorjaar van plaatsten de Belgische autoriteiten hem op de publieke opsporingslijst en werd zijn foto verspreid.

Toen hij werd gearresteerd verbleef hij in een appartement in Zürich, samen met zijn Nederlandse vriendin en een pasgeboren baby.

Kriva Rochem

Justitie in Brugge (West-Vlaanderen) zoekt B. in verband met het grote Kriva Rochem-dossier. In dat dossier gaat het om de smokkel van vele tonnen cocaïne in containers met mineralen en metalen vanuit Brazilië en Suriname naar Europa. Andere hoofdverdachten zijn de 40-jarige David van de G. uit Antwerpen en diens vader Willy van de G. (79). David van de G. was medeoprichter van het Antwerpse waterzuiveringsbedrijf Kriva Rochem, dat sommige containers ontving.

Suriname

Op 10 oktober 2018 werd in de haven van Antwerpen een aantal containers met rijst aangevoerd vanuit Suriname. De Belgische politie had een tip gekregen dat er in één van de containers een flinke voorraad cocaïne zat. De container werd wel gewogen maar niet gecontroleerd maar snel doorgereden naar een loods in Vrasene. Bij een observatie viel op dat een aantal auto’s met Nederlands kenteken af en aan reden. De container ging daarna verder naar Moldavië. Daar wordt de container aan de grens opnieuw gewogen. Toen was de container 700 tot 800 kilo lichter dan op de kaai in de Antwerpse haven. De Belgische politie dacht dat Bressers de opdrachtgever achter de smokkel was en hij werd in Nederland gearresteerd, maar niet lang nadien na verhoor weer vrijgelaten.

Internationale vertakkingen

In Suriname is de eigenaar van het bedrijf dat de rijst heeft verzonden aangehouden en verhoord. Kort daarna kwam hij weer vrij waarna op 14 januari 2019 zijn lichaam werd gevonden op een strand in Guyana, een buurland van Suriname. Hij was geliquideerd, er zat een kogelgat in zijn voorhoofd. Een week daarvoor was er ruim twee ton cocaïne door de Surinaamse politie in beslag genomen.

Het Kriva Rochem-onderzoek heeft vele internationale vertakkingen. Er loopt een groot internationaal onderzoek, dat door Europol wordt gecoördineerd, en er zijn vertakkingen heeft naar Saoedi-Arabië en Tsjetsjenië. Tijdens de actie daartegen werd voor honderden miljoenen aan vastgoed, vliegtuigen, luxevoertuigen en cash in beslag genomen.

Er is ook een link in dat onderzoek met een netwerk van vooraanstaande Turkse criminelen. In die zaak werd een privé-vliegtuig vol cocaïne in Brussel in beslag genomen.