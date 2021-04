Belgische justitie eist 2 jaar cel tegen Willem II-hooligans voor freefights

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in België heeft maandag voor de rechtbank in Antwerpen celstraffen van één tot twee jaar cel geëist tegen tien Willem II-hooligans die meededen aan illegale bosgevechten in België. Dat schrijft Brabants Dagblad. De Belgische procureur zegt dat het “een wonder” is dat er nog geen doden zijn gevallen bij de freefights.

Satudarah

De tien Willem II-hooligans vochten met bevriende fans van Royal Antwerp FC op afgelegen plekken, zoals bossen tegen hooligans van andere Belgische clubs. Negen Willem II-fans zijn ook gelieerd aan de inmiddels verboden motorclub Satudarah.

Volgens de Belgische procureur was hooligan Stanley B. de leider van de harde kern van de Tilburgse voetbalclub. Hij organiseerde de illegale bosgevechten en moet wat het OM betreft twee jaar de cel in.

Werkstraffen

Opvallend is dat tegen alle Tilburgse verdachten gevangenisstraffen zijn geëist. Het parket vorderde veel werkstraffen van 150 uur tegen de Belgische verdachten, sommigen kregen celstraffen tot 30 maanden. De strafeisen zijn gebaseerd op de rol die de hooligans speelden, het aantal gevechten waaraan ze meededen en hun strafblad.

“Interessante targets”

De Belgische procureur noemt het een risico dat criminele organisaties de bosvechters zien als “interessante targets”. Bij alle gevechten zouden de van tevoren vastgelegde regels aan de laars worden gelapt: vluchtende tegenstanders zouden toch nog in elkaar worden getrapt en wie op de grond ligt, is niet veilig voor verder geweld.

66 hooligans

Het proces tegen in totaal 66 voetbalhooligans begon vrijdag. Naast de tien Willem II-fans gaat het om supporters van Antwerp FC. Ze staan terecht voor het opzetten van zeker tien illegale gevechten. Bij die gevechten nemen evenveel rivaliserende hooligans het tegen elkaar op tijdens een vooraf afgesproken tijdsduur.

Beeldmateriaal

Het politieonderzoek startte nadat Antwerp-hooligans een bus met Beerschot-supporters aanvielen in Mortsel, in augustus 2017. Op mobiele telefoons van de verdachten ontdekte de politie verschillende video’s en foto’s van georganiseerde freefights.

Het parket spreekt volgens VRT van “bendevorming”. Hoewel deelname aan de freefights op vrijwillige basis gebeurt, is er sprake van illegale ontmoetingen die de openbare orde verstoren, met een groot risico op ernstige verwondingen of overlijden. Ook is er sprake van verboden wapenbezit.

De uitspraak in de zaak is over een maand.

