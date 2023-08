‘Belgische minister van Justitie en rechters en advocaten beveiligd’

Connect on Linked in

De minister van Justitie, maar ook rechters en advocaten worden in België beschermd, vanwege bedreigingen. In totaal krijgen 111 mensen bij onze zuiderburen politiebescherming. Dat zijn 41 personen meer, dan in 2022.

Cijfers

Het gaat onder meer om eerste minister Alexander de Croo, minister van Justitie Vincent van Quickenborne, maar ook rechters en advocaten. Welke dat zijn, is niet bekend. De meest recente cijfers zijn afkomstig van het Nationaal Crisiscentrum in België. De Franstalige Belgische krant La Dernière Heure bericht er maandag over.

Naast De Croo en Van Quickenborne werden de voorbije maanden nog enkele andere ministers extra beschermd.

Ernst

De ernst van de dreiging wordt beoordeeld door de politie en het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. ‘Dit gebeurt, zodra er informatie bij het Crisiscentrum binnenkomt dat een persoon in de uitoefening van zijn functie wordt bedreigd’, vertelt een woordvoerder aan de krant.

Minister

In september 2022 werd duidelijk dat er sprake was van ‘ernstige dreiging’ rond de Belgische minister van Justitie Van Quickenborne. In verband met de informatie over een dreiging werd de omgeving van het huis van de minister in de gaten gehouden.

Enkele dagen later betrapte een Belgische politiesurveillance enkele Nederlanders in de buurt van zijn huis, waarna ze op de vlucht sloegen en één auto achterlieten. In die auto zouden AK-47 geweren, nog andere vuurwapens en twee flessen benzine zijn aangetroffen. De Nederlanders waren met een tweede auto vanuit België naar Nederland gevlucht.

Wat de plannen van de verdachten zouden zijn geweest is niet helder. Mogelijk wilden ze hem ontvoeren, suggereerden Belgische media. In Nederland werden hier drie verdachten voor opgepakt, in Den Haag en Leidschendam. België vroeg eerder om overlevering vanuit Nederland.

Eind september 2022 werd een vierde verdachte opgepakt.