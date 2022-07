Beruchte Rotterdamse club voor tweede keer in een week beschoten

Connect on Linked in

De Rotterdamse Club Blu is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw beschoten. Vorige week gebeurde dat ook al. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. De directe omgeving werd korte tijd afgezet voor onderzoek. De club was al gesloten na de beschieting vorige week. Er was niemand aanwezig.

Witwassen

Over de schoten bij de club aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam-Alexander kwam bij de politie even na 01.00 een melding binnen. Agenten vonden ter plaatse verschillende kogelhulzen.

De Leidenaar Ibrahim Y. is eigenaar van de club. Hij is voortvluchtig en verdacht van witwassen van drugsgeld. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de gemeente Rotterdam deze week de exploitatievergunning voor Club Blu ingetrokken.

Incidenten

In Zoetermeer heeft het Openbaar Ministerie in Den Haag beslag gelegd op Club Magnum. Ibrahim Y. nam die zaak vorig jaar november over. Justitie denkt dat hij dat deed met crimineel geld.

Club Blu werd de afgelopen vijf jaar al vijf keer gesloten door de burgemeester, telkens na ernstige incidenten. In mei werd een man er ernstig mishandeld, hij overleed later aan zijn verwondingen. Ook wel de zaak enkele jaren geleden beschoten.