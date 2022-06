‘Justitie legt beslag op Zoetermeerse Club Magnum’

Connect on Linked in

Justitie heeft beslag gelegd op Club Magnum in Zoetermeer. De reden is dat de eigenaar wordt verdacht van witwassen van crimineel geld, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Het pand aan de Van der Hagenstraat in Zoetermeer is sinds 2019 gesloten. Sindsdien hebben er branden gewoed en is het zwaar beschadigd. Maandag zijn er schoten gelost bij het pand. De eigenaar heeft ook de Rotterdamse Club Blu in eigendom, daar werd zaterdag geschoten.

Amsterdamse ondernemer

Maandagochtend kwam de politie rond 05.30 ter plaatse na de melding dat er schoten gehoord waren bij de club. Volgens een getuige zou daarna een auto zijn weggereden. Er lagen inderdaad kogelhulzen. Niemand raakte gewond. De vorige eigenaar is een Amsterdamse ondernemer die de zaak in 2018 overnam nadat Club Magnum verschillende keren was gesloten. Tweemaal lagen er handgranaten op de stoep, ook werd de toegangsdeur beschoten op een dag dat de club gesloten was.

Leidenaar

Eind 2021 kocht volgens het AD de 33-jarige nachtclubeigenaar I.Y. uit Leiden de zaak weer terug. Hij was tussen 2014 en 2018 de exploitant geweest. Kort daarna brandde het pand met daarin Club Magnum en nachtrestaurant El Sultana deels uit. In mei brak er opnieuw brand uit.

Afgelopen weekend is nog een andere onderneming van deze Leidenaar beschoten: Club Blu in Rotterdam, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Y. is eigenaar van de club, niet van het pand. Justitie denkt dat Y. betrokken was bij internationale drugshandel en dat de clubs zijn aangeschaft met crimineel geld. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Y. is op dit moment voortvluchtig.

De gemeente Zoetermeer voert procedures om de erfpachtovereenkomst over de grond van Club Magnum te kunnen verbreken.

Club Magnum ligt aan de rand van een sportpark. Ernaast is het pand van eveneens gesloten club No Limit, de club van Mustapha “Moes” F., de man op wie, volgens de recherche, Ridouan Taghi het gemunt zou hebben. In het Marengo-dossier tegen Taghi schrijft de politie op basis van pgp-chats dat Taghi F. bij de club wilde laten doodschieten.