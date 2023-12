‘Beruchte verdachte van moord Robert Sengers blijft vast’

Connect on Linked in

De verdachte van het doodschieten van Eindhovenaar Robert Sengers (40, foto), in 2004 in Esbeek, blijft in ieder geval tot februari vastzitten. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. De 62-jarige Johan S. had de rechtbank in Breda bijna gesmeekt om met Kerstmis thuis bij zijn ouders te mogen doorbrengen, maar dat ging niet door. S. ontkende tegenover de rechtbank de moordenaar van Sengers te zijn.

Neerpelt

De crimineel Robert Sengers woonde in een villa net over de grens in België op de Grote Heide in Neerpelt, in de buurt van de eveneens doodgeschoten landgenomten Sam Klepper, John Mieremet en Marco Eijk.

In de avond van 8 september 2004 zat hij in zijn Mercedes-cabriolet op de parkeerplaats van een restaurant aan de Lage Mierdseweg in Esbeek toen hij door het hoofd werd geschoten. De dader vluchtte weg op een scooter later bij de N269 werd gevonden.

Yacoubi

Op die scooter is een dna-spoor gevonden. Met nieuwe technieken vond de recherche in 2017 een link met dna van Johan S.. Het horen van getuigen versterkte de verdenkingen tegen S..

Hij werd in 2018 in zijn cel aangehouden voor de zaak.

Johan S. had toen al een beruchte reputatie. In 2014 was hij in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doodschieten in 2002 van xtc-producent Mohamed Yacoubi bij visvijver Ekkersweijer in Son. Daarvoor veroordeelde een rechtbank in Duitsland hem voor vier gewapende overvallen.

Nabestaanden

De ouders en zoon van Robert Sengers waren aanwezig in de Bredase rechtszaal.

De rechtbank oordeelde dat gezien de aanwijzingen die er tegen Johan S. aanwezig zijn, het tegenover de nabestaanden van Sengers onmogelijk is om hem thuis bij zijn ouders Kerst te laten vieren. In februari wordt de openbare behandeling van de zaak bij de rechtbank vervolgd.