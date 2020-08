‘Beschoten woning is van moeder van rapper’

In de wijk Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost is in de nacht van woensdag op donderdag een huis onder vuur genomen. Even voor 03.30 kreeg de politie er meldingen over. Er zitten meer dan tien kogelgaten in de ruit van een woning.

Moeder

Er zijn geen gewonden gevallen, aldus de politie. Er is mogelijk een salvo uit een automatisch wapen afgeschoten. De politie is een forensich onderzoek gestart. Het Parool schrijft dat in het huis de moeder van rapper Bigidagoe woont. Deze Danzel S. is woensdag beschoten in de Vechtstraat.

Het is de tweede achtereenvolgende nacht dat een woning in Amsterdam is beschoten. De vorige nacht was het doelwit een woning in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid. Volgens Het Parool was dat het huis van rapper “Justin van Zuid”. Eerder op de dag werd Bigidagoe in dezelfde straat door schoten gewond.

Zone 6

Bigidagoe behoort tot de groep rond Joël H., alias Joey AK. Dat is een rapper uit de groep Zone 6 uit Holendrecht. Figuren uit dat netwerk zijn verdacht van betrokkenheid in cocaïnehandel. Ook zouden er mensen zijn geliquideerd die contacten hadden met dit groepje. H. staat momenteel voor de rechter op verdenking van deelnemen aan een gewelddadige ontvoering en een zware mishandeling