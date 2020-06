Rapper JoeyAK in rechtbank: ‘Door de media word ik beschreven als maffia’

Connect on Linked in

De Amsterdamse rapper JoeyAK (Joël H., 23) heeft donderdag in de rechtbank in Amsterdam gezegd dat zijn succesvolle carrière als gangsterrapper “compleet wordt vernietigd” door de ontvoeringszaak waar hij al bijna een half jaar voor vastzit. De rechtbank besloot dat hij en drie medeverdachten vast blijven zitten.

Kokend water

Op 31 december 2019 werd vanuit Amsterdam-Noord een 31-jarige vrouw met haar twee kinderen van drie en zeven jaar oud ontvoerd. Het slachtoffer zou een tas met geld hebben gestolen waar een gezamenlijke vriendin (Mandy P., 29) van JoeyAK in Almere op moest passen. De gezinsleden werden ondergebracht in een woning in Almere. Daar goot JoeyAK volgens het Openbaar Ministerie kokend water in de nek van de vrouw en werd ze zwaar mishandeld doordat ze tot bloedens toe met een vuurwapen op haar hoofd en knie werd geslagen.

De rapper uit Amsterdam-Holendrecht wordt naast de gewelddadige ontvoering, zware mishandeling en vuurwapenbezit inmiddels ook beschuldigd van witwassen. In woningen van drie vriendinnen van H. vond de recherche drie vuurwapens en ongeveer 200.000 euro cash geld.

‘Zeer onrechtvaardig’

Volgens Het Parool ontkent JoeyAK voor de rechtbank de beschuldigingen: ‘Ik heb niemand ontvoerd, niemand van haar vrijheid beroofd, niet witgewassen, geen wapens bezeten of geweld gepleegd. Ondertussen zit ik al zes maanden vast, ben ik weg van mijn naasten en wordt mijn carrière compleet vernietigd. Door de media word ik beschreven als maffia, terwijl ik mijn leven al jaren heb gebeterd. Vroeger was ik één van die kansarme jongeren, nu wordt mij alles ontnomen. Ik vind dat zeer onrechtvaardig en ben er van overtuigd dat de waarheid boven tafel komt vroeg of laat. Ik weet niet zeker dat ik mijn leven op de rit krijg, maar ik raak nu zo diep in de schulden dat ik niet weet hoe ik mijn leven kan recupereren.’

Zwaarbeveiligd transport

JoeyAK werd donderdag met zwaarbeveiligd transport vanuit de gevangenis in Roermond naar de Amsterdamse rechtbank gebracht, omdat hij op een dodenlijst zou staan van criminele rivalen. Naast JoeyAK blijven ook drie medeverdachten vastzitten: Amsterdammers Nathaniël “B12” O. (19), Sudneyson “Sontje” B. (19) en Nathaniël “Natha” D. (21). Mandy P. en JoeyAK’s broer Frank H. (27) alias rapper Drechter zijn al een poos op vrije voeten, maar blijven wel verdachten in de zaak.

De volgende strafzitting is op 15 september. De inhoudelijke behandeling vindt naar verwachting medio november plaats.