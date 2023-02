Bestelling geldautomaat leidde de politie naar plofkrakers

Connect on Linked in

De bestelling van een geldautomaat van het merk Nixdorf in Duitsland zette de politie Midden-Nederland op het spoor van een groep plofkrakers. Voor de Utrechtse rechtbank staan vijf mannen en een vrouw terecht die de recherche samen met Duitse collega’s daarna heeft kunnen arresteren. Een van de hoofdverdachten in het onderzoek is omgekomen bij een ontploffing in een loods in Utrecht.

Afgeluisterd

RTV Utrecht was maandag bij de eerste dag van de rechtszaak. Justitie spreekt van een een grote criminele organisatie die zich bezighield met het voorbereiden en plegen van plofkraken in Duitsland. Deze verdachten en andere verdachten en betrokkenen zijn vanaf het voorjaar van 2020 maandenlang afgeluisterd en geobserveerd.

Nixdorf

Tussen eind 2019 en begin 2020 waren in het gebied langs de Nederlandse grens opvallend veel plofkraken. Daarbij werd ongeveer 300.000 euro buitgemaakt. In een groot aantal gevallen lukte het de daders niet om de geldautomaten open te krijgen. Dat waren automaten van de fabrikant Nixdorf.

Op zeker moment werd aan de politie gemeld dat er vanuit Nederland een Nixdorf geldautomaat was besteld door een verdachte persoon. De automaat werd door de politie voorzien van een peilbaken en afluisterapparatuur. Zo kreeg de recherche een bedrijfspand aan de Californiëdreef in Utrecht-Overvecht in het oog. Later werden daar nog vijf geldautomaten van hetzelfde merk afgeleverd.

Ontploffing

De groep plofkrakers ging in het bedrijfspand vervolgens testen hoe de Nixdorf-automaten met explosieven konden worden gekraakt. De recherche zegt dat hiervan instructievideo’s werden gemaakt. Op 5 september 2020 kwam een verdachte uit Utrecht bij een ontploffing om het leven. Deze J.Z. zou tot dat moment de leider van de groep zijn geweest. Een medeverdachte heeft dat maandag in de rechtbank gezegd.

Z. en anderen zouden een kring van zo’n 200 mensen hebben gevormd die meededen aan plofkraken. Z werkte samen met een een Amsterdammer die een soortgelijke organisatie had opgezet. Ook in Spanje zou J.Z. geldautomaten hebben neergezet als instructiemateriaal.

Audi’s

De vriendin van de omgekomen Z. is één van de verdachten. Ze zegt te hebben geleerd om de zeer explosieve stof THTP te maken. Dunne pakketjes van die stof werden in de geldautomaten geschoven.

Voor het bewijs beschikt justitie onder meer over observaties en afgeluisterde (telefoon)gesprekken.

Eén van de verdachten zou verantwoordelijk zijn geweest voor het huren van snelle Audi’s uit de RS serie, die als vluchtauto dienden. Ze werden gehuurd bij bedrijven in Duitsland of gestolen. Een van de verdachten crashte in december 2020 op de A2 toen hij een klapband kreeg. De Audi ramde de auto van een jonge vrouw uit Nieuwegein die daardoor dodelijk gewond raakte. Deze M. van D. is daarvoor het gerechtshof in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.