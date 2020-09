Betrokkenen bij Duitse plofkraken veroordeeld

Connect on Linked in

In de Duitse plaats Osnabrück zijn twee Nederlanders (29 en 31) veroordeeld omdat ze volgens de rechtbank ieder betrokken waren bij een plofkraak net over de grens in Duitsland in 2017, zo schrijft het Dagblad van het Noorden. Ze kregen ieder drie jaar en drie maanden cel. De plofkraken gebeurden in Bad Iburg en in Twist. De buit was in totaal ruim twee ton.

Glassplinters

De twee hebben erkend dat ze als chauffeur van een vluchtauto hebben opgetreden en niet aan de kraak zelf. De rechtbank gaat ervan uit dat dit waar is. De kraak in Twist was op 10 februari 2016. In Bad Iburg werd een geldautomaat van de Deutsche Bank opgeblazen op 11 mei 2017.

De Nederlandse politie kwam de twee verdachten op het spoor door toeval. Agenten in Drenthe zagen een Audi rijden met een kenteken dat gesignaleerd stond in verband met een ander misdrijf. De Audi ging er vandoor en crashte. De inzittenden namen de benen. Onderzoek naar glassplinters leverde een verband op met de kraak in Twist en nader onderzoek naar de twee verdachten.

De twee wachtten na de plofkraak in Twist de in totaal zes plofkrakers op, op een parkeerplaats bij de Nederlands-Duitse grens.

München en Düsseldorf

De Duitse politie rekent de twee tot de zogenoemde Audi-bende. Volgens de politie pleegt of pleegde een groep van zo’n 300 jonge criminelen uit de regio’s Utrecht en Amsterdam in wisselende samenstelling tientallen plofkraken in Duitsland. Ze verplaatsten zichbij voorkeur in gestolen Audi’s.

In München staan sinds juli zes Nederlanders terecht voor een reeks plofkraken, vooral in het zuiden van Duitsland: vijf mannen en een vrouw in de leeftijd van 22 tot 48 jaar. Zes andere vermeende leden van de Audi-bende staan sinds april terecht in Düsseldorf. Daar werd vorig jaar al een Nederlander veroordeeld.