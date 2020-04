Strafproces in Duitsland tegen leden “Audi-bende”

Connect on Linked in

Zes verdachten die volgens de Duitse justitie deel uitmaakten van de zogenoemde Audi-bende die sinds 2015 plofkraken pleegde staan vanaf vrijdag terecht in een strafproces in Düsseldorf. Volgens het Algemeen Dagblad komen de verdachten op één na allemaal uit Utrecht.

Heiligenhaus

Het zijn Houssain El H. (21), Zaid S. (23), Rafie D. (20), Bilal L. (23) en Anass M. (24) uit Utrecht en Hagop K. (22) uit Zoetermeer. Ze zitten allemaal in voorlopige hechtenis. In wisselende samenstelling bliezen ze geldautomaten op in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, aldus de dagvaarding. De verdachten zouden in totaal 385.000 euro buit hebben gemaakt.

Na een mislukte plofkraak in Heiligenhaus werden op 12 april vorig jaar vier van de groep gearresteerd. De politie hield ze toen al in de gaten. Anderen werden in oktober in Nederland opgepakt.

Verdubbeling

In september vorig jaar werd een 31-jarige Utrechter er veroordeeld tot vijf jaar cel wegens het opblazen van een geldautomaat in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. In dezelfde zaak waren in juli al twee medeverdachten veroordeeld tot celstraffen.

In januari zijn door de Amsterdamse rechtbank drie Amsterdamse en Utrechtse verdachten vrijgesproken van betrokkenheid bij Duitse plofkraken. Een Utrechter werd in december vrijgesproken van een plofkraak die hij in Duitsland gepleegd zou hebben.

Ook dit jaar zijn weer veel plofkraken in Duitsland, een verdubbeling ten opzicht van de dezelfde periode vorig jaar. In Nederland steeg het aantal plofkraken in 2019 sterk.

