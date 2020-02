‘Er hing een drone boven de gevangenis in Zutphen’

Connect on Linked in

De afsluiting en het onderzoek in de gevangenis van Zutphen in begin september staat mogelijk in verband met onderzoek naar een mogelijke ontsnappingsplan van Omar L., zo blijkt uit een reconstructie in het Algemeen Dagblad.

Onrustig

Het was al onrustig rond Omar L. sinds november vorig jaar. Toen kregen de autoriteiten een tip dat L. zou moeten worden geliquideerd in de gebedsruimte van de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel.

Hij werd daarop overgeplaatst naar Zutphen. Hij kreeg volgens meerdere bronnen van het AD eerst in een cel die uitkijkt op de ingang van de PI Ooyerhoek. Nadat geruchten over een mogelijke ontsnappingspoging binnendruppelden werd hij overgeplaatst naar een ander gedeelte van het complex.

Doorzoekingen

Op 5 december 2019 waren er in de PI van Zutphen (en in die van Grave) doorzoekingen in sommige vleugels. De inrichtingen gingen geheel op slot en speciale teams doorzochten die gedeeltes minutieus. Er werd niet veel bijzonders aangetroffen. Volgens de bronnen van het AD was de werkelijke reden dat er een drone boven het complex hing. De drone zou iets hebben gedumpt, drugs en/of een telefoon volgens de bronnen. Of de drone in verband stond met Omar L. is niet helemaal duidelijk, een woordvoerder van Justitie zegt in ieder geval van niet. Toch wordt het incident in een lopend onderzoek meegenomen. (tekst gaat verder onder de reclame)

Slagboom

Omdat bij de gevangenis in Zutphen nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd hoeven bezoekers zich tijdelijk niet meer bij de slagboom melden. Ze kunnen met hun voertuig direct bij de hoofdingang komen: een zware rode schuifdeur.

Op zondag 19 januari stond Omar L. rond 10.40 op Luchtplaats 1, de luchtplaats die het dichtst bij de ingang is, waar L. ook normaal moet luchten. De vier mannen uit Parijs meldden zich en omdat één van hen een afspraak heeft met een onbekend gebleven gedetineerde zwenkt de rode deur op. Die eer geeft toegang tot een sluis. Eerst moet de rode deur dicht dan gaat de volgende open. Met enige moeite weet een Fransman de rode deur klem te zetten. Alledrie kunnen ze de sluis in. Ze gooien rookbommen in de sluis om het zicht van de camera’s te blokkeren.

Personeel van de PI is ongewapend. Bij onraad rukken ze op een alarmknop, sluiten deuren en brengen ze zichzelf in veiligheid. Zwaarbewapende politie is dan na tien minuten ter plaatse.

Slijptol

De draadloze slijptol die de Fransen hebben meegenomen komt niet door de tweede deur van de sluis heen. Daarachter lagen nog hekwerken tussen hen en Omar L.. De accu van de slijptol raakte leeg. Een paar mannen klimmen dan over de rechter zijkant van de sluis, die dus geen dak heeft. De slijptol gooien ze het hek heen. Stroomdraden knippen ze door met een betonschaar. Ze kunnen Omar L. zien en horen. Het lukt ze niet om met de slijptol door de hekwerken te komen. Volgens een bron van het AD zei Omar L.: ‘Laat maar jongens, dit gaat niet meer lukken.’

De vier klimmen terug over het lage hek bij de sluis en vluchten door de nog altijd openstaande rode sluisdeur. Omar L. is vanaf de luchtplaats terug naar binnen geleid.

De vier Fransen rijden een witte bus voor een andere ingang van de gevangenis en steken die met molotovcocktails in brand. Ze rijden het gevangenisterrein af, langs de plek waar eigenlijk een slagboom had moeten staan en rijden via de nieuwe IJsselbrug richting Brummen/Arnhem. Kort daarop arriveren de eerste politieteams. Later worden de Fransen ingerekend. Vrijdag verlengde rechtbank hun voorlopige hechtenis met drie maanden.