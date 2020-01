Bijna 1,5 ton cocaïne in Antwerpen onderschept

Print This Post

Het parket Antwerpen heeft vrijdag bekend gemaakt dat er in november een grote partij cocaïne is onderschept. De Douane vond op 18 november 2019 na een controle in een container op kaai 730 1.321 blokken cocaïne.

De drugs was ingepakt in een lading yucca. Na weging bleek het om 1.468 kilo cocaïne te gaan. De container stond op een schip dat afkomstig was uit Colombia.

Het onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen. Vorig jaar is er in Antwerpen een recordhoeveelheid van bijna 62.000 kilo cocaïne in beslag genomen.

Berichten over cocaïnevangsten in Antwerpen vanaf oktober tot januari:

