Bijna jaar cel voor explosie en poging brandstichting bij sportschool Alkmaar

De rechtbank in Alkmaar heeft vrijdag de 36-jarige Eduardo P. veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie en een poging tot brandstichting bij een sportschool in Alkmaar. De man krijgt 394 dagen celstraf waarvan 60 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar opgelegd.

Zwaar vuurwerk

Op 3 en 20 februari 2023 vonden bij sportschool Dynamic Fit aan de Kees Boekestraat in Alkmaar incidenten plaats. De eerste keer is zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht. Die explosie veroorzaakte schade aan het pand. De tweede keer is er benzine bij de sportschool uitgegoten en aangestoken. Daarbij had weer zwaar vuurwerk, een Cobra 6, tot ontploffing moeten komen. Dat mislukte.

De verdachte van deze incidenten heeft verklaard dat niet hij, maar een ander het vuurwerk en de benzine op 20 februari heeft geplaatst, terwijl hij in de auto zat te wachten en ontkent betrokkenheid bij het eerste incident.

Dna en camerabeelden

De rechtbank acht bewezen dat Eduardo P. met behulp van zwaar vuurwerk midden in de nacht een explosie heeft veroorzaakt bij de voordeur van de sportschool in Alkmaar. Ook acht de rechtbank bewezen dat hij enkele weken later opnieuw heeft geprobeerd bij deze sportschool een ontploffing te veroorzaken of brand te stichten. Voor de sportschool is een Cobra 6 gevonden met daarop dna van de verdachte. De rechtbank acht mede daarom bewezen dat hij de dader is. Omdat de Cobra niet is ontploft is het bij een poging gebleven. Ook heeft de rechtbank de camerabeelden gebruikt voor het bewijs.

Volgens de rechtbank mag er van geluk worden gesproken dat de schade van het tweede incident beperkt is gebleven tot geblakerde straatstenen. ‘Beide incidenten zijn bijzonder intimiderend en bedreigend geweest voor de eigenaar en het personeel van de sportschool en leiden tot gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving in het algemeen’, aldus de rechtbank.

Hoog recidivegevaar

P., die al die tijd in voorarrest heeft gezeten, krijgt 394 dagen celstraf. De reclassering denkt dat er een grote kans is op herhaling. Daarom legt de rechtbank nog een deel voorwaardelijke gevangenisstraf op, met twee jaar proeftijd. Dit als waarschuwing aan de verdachte om zich gedurende de proeftijd niet opnieuw aan een strafbaar feit schuldig te maken.

Dubbele liquidatiepoging

De Antilliaanse Eduardo P. raakte op 10 december 2016 zwaargewond bij een dubbele liquidatiepoging in het Zuid-Hollandse Noordeloos, waarvoor huurmoordenaar Gerel P. tot 20 jaar cel is veroordeeld. Gerel P. schoot tijdens een afspraak met Eduardo P. en Shernon B. beide mannen neer in Noordeloos. De twee slachtoffers vluchten een weiland in en raken zwaargewond, maar overleven het door zich voor dood te houden, en zich in een sloot te verstoppen. Ook blokkeerde het wapen van P. op zeker moment.

De twee mannen lieten de rechter destijds weten geen idee te hebben waarom Gerel P. ze wilde ombrengen. Eduardo P. gaf aan regelmatig bij zijn moeder te eten, en hem als zijn vriend te beschouwen. Beide mannen kenden elkaar uit het uitgaansleven en drugsmilieu.