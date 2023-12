Slachtoffer dubbele liquidatiepoging verdacht van explosie bij sportschool

Connect on Linked in

De 35-jarige Eduardo P. uit Rotterdam wordt verdacht van betrokkenheid bij een explosie bij een sportschool in Alkmaar en een poging tot brandstichting/explosie op hetzelfde pand twee weken later, in februari 2023. P. raakte eind 2016 zwaargewond bij een dubbele liquidatiepoging in het Zuid-Hollandse Noordeloos, waarvoor huurmoordenaar Gerel P. tot 20 jaar cel is veroordeeld.

Door Roel Janssen / Beeld: Forensisch experts doen onderzoek op de plaats delict in Noordeloos

Eduardo P. zou volgens het Openbaar Ministerie op 3 februari 2023 samen met één of meer personen een vuurwerkbom tot ontploffing hebben gebracht bij sportschool Dynamic Fit aan de Kees Boekestraat in Alkmaar. Twee weken later, op 20 februari, zou hij met anderen bij dezelfde sportschool hebben geprobeerd brand te stichten en een vuurwerkbom tot ontploffing te brengen.

Daarnaast wordt P. verdacht van het bezit van een stroomstootwapen (eind maart 2023) en het bezit van illegaal vuurwerk.

P. stond maandag terecht voor de rechtbank in Alkmaar tijdens een tweede pro-formazitting.

Verdachte ontkent

P.’s advocaat Wouter Hendrickx zegt tegen Crimesite dat zijn cliënt ontkent betrokken te zijn bij de Alkmaarse explosie en poging tot. Ook zegt de raadsman niet echt overtuigd te zijn van het bewijs: ‘Het zal erom spannen of hij wel of niet veroordeeld wordt. Ik vind het bewijs niet zo sterk.’

Op de vraag waarom Hendrickx het bewijs niet sterk vindt, wil hij niets zeggen. Ook wil hij niet ingaan op de vraag of zijn cliënt nog fysieke ongemakken ervaart na de moordpoging in 2016, aangezien deze daardoor een oog mist.

De inhoudelijke behandeling van de zaak voor de rechtbank in Alkmaar begint op 9 februari 2024.

In september 2020 was dezelfde sportschool in Alkmaar ook al doelwit van een aanslag toen een explosief een raam vernielde. Eerder werd al eens met een luchtbuks op het pand geschoten.

Dubbele moordpoging

De Antilliaanse Eduardo P. overleefde zeven jaar geleden ternauwernood een liquidatiepoging. Op 10 december 2016 laat crimineel Gerel P. de dan 28-jarige Eduardo P. en zijn handlanger Shernon B. (35) in hun Seat naar Utrecht komen, die vervolgens ongewapend en zonder telefoons bij hem in een gestolen Audi A6 stappen. Gerel P. heeft aan de twee een criminele klus beloofd.

Gerel P. rijdt zonder te stoppen in het donker naar een soort dammetje bij een weiland langs de N214 in Noordeloos. Onderweg in de auto mag er niet gepraat worden. Als P. de auto parkeert bij het weiland en iedereen uitstapt, zegt hij dat ze daar op ‘de jongens’ moeten wachten. Vanuit het niets begint Gerel P. vervolgens met zijn machinepistool op de twee te schieten.

Sloot

Hij schiet Eduardo P. in zijn hoofd en later ook in zijn schouder en romp. Shernon B. vlucht het weiland in, maar wordt door twee kogels geraakt door zijn belager. Beide mannen raken zwaargewond, maar overleven het door zich voor dood te houden, en zich in een sloot te verstoppen. Ook blokkeert het wapen van P. op zeker moment.

De twee mannen lieten de rechter weten geen idee te hebben waarom Gerel P. ze wilde ombrengen. Eduardo P. gaf aan regelmatig bij zijn moeder te eten, en hem als zijn vriend te beschouwen. Beide mannen kenden elkaar uit het uitgaansleven en drugsmilieu.

Brazilië

Gerel P. vlucht na de dubbele liquidatiepoging naar Suriname waar hij in maart 2017 wordt opgepakt, maar na twaalf dagen uit de gevangenis ontsnapt. Hij blijft jarenlang voortvluchtig en wordt in januari 2021 bij verstek tot 20 jaar cel veroordeeld voor de dubbele moordpoging in Noordeloos.

In juli 2021 wordt P. opgepakt in Brazilië. Hij is ook verdacht van de moord op de Nieuwegeinse Spyshop-directeur Ronald Bakker, op 9 september 2015 in Huizen. De politie rekent Gerel P. tot de groep van Ridouan Taghi.