Bouterse verhoord over wapendiefstal, invallen op Kwatta (UPDATE)

De Surinaamse politie heeft donderdag oud-president Desi Bouterse (75) thuis verhoord naar aanleiding van de wapendiefstal op zijn residentie in Leonsberg, een dorpje bij Paramaribo. Maandag wordt hij voor de tweede keer verhoord. De verwachting is dat Bouterse meerdere keren gehoord zal worden, zo schrijft nieuwssite SUN.

Wapenkamer

Bij de thuisverhoren wil de politie meer weten over de gestolen wapens en munitie die waren opgeslagen in een wapenkamer op zijn residentie. Op 23 juni is er bij de afdeling recherche van de militaire politie in Suriname, aangifte gedaan van diefstal en/of verduistering van wapens en munitie, die in beheer waren bij de beveiliging van Bouterse.

Staatswapens

SUN schrijft dat het ministerie van defensie, de politie en inlichtingendiensten betrokken zijn bij het onderzoek. Eerder meldde president Santokhi dat de staatsveiligheid in gevaar is gekomen door de diefstal. Het gaat om zware wapens die aan de staat toebehoren. Volgens het ministerie van defensie waren de wapens niet bestemd voor de persoonlijke beveiliging van een staatshoofd.

Invallen

In het kader van hetzelfde onderzoek deden zwaarbewapende eenheden donderdagavond invallen op drie locaties, daarbij zijn meerdere verdachten gearresteerd. Twee invallen vonden plaats op en nabij Kwatta. Ook werd een verdachte op straat opgepakt, waarna er een huiszoeking was op zijn adres.

Walter Bouterse

Surinaamse media schreven eerder dat een dag na de zelfdoding van Walter Bouterse, de kleinzoon van Desi, aangifte werd gedaan van diefstal van wapens en munitie uit de wapenkamer van de voormalig president. De tientallen zware wapens zouden al geruime tijd voor de aangifte zijn verdwenen. Volgens Starnieuws is het ‘een publiek geheim dat de dood van Walter ook te maken heeft met de verdwijning van de wapens en munitie.’

In de woning van Walter Bouterse werd een flink geldbedrag gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of de verdwenen wapens uit de woning van Desi Bouterse zijn doorverkocht.

Vrijdag staat Desi Bouterse terecht in de zitting van de krijgsraad. Dan voert de ex-legerleider zijn laatste woord tijdens zijn verzet in het Decembermoorden-proces.